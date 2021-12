Eran las 4:50 de la mañana del martes 28 de diciembre, Valesca Alvarado, una periodista bumanguesa, se devolvía de su trabajo porque se le había olvidado el computador en su casa.



(Le puede interesar: La vida de un colombiano en una ciudad donde no saldrá el sol hasta el 2022)

Su vivienda está ubicada en el barrio Fontana de Bucaramanga. Al intentar bajarse del vehículo donde se estaba transportando, "tres tipos en dos motos me encañonaron, se llevaron mi bolso", dice la periodista.



En su bolso llevaba unas gafas avaluadas en más de un millón de pesos, su billetera con documentos, tarjetas y 300.000 en efectivo, además de unos audífonos que utiliza para su trabajo.



"Un tipo se va por el lado del conductor y lo encañona, otro se viene a mi lado y me pone un arma y otro se queda en la moto bloqueando el paso del carro. Se me llevaron absolutamente todo", relata la periodista.



(Lea también: Así gané 45 millones de pesos con una foto que tomé en un paseo)



El robo duró algunos minutos, "se subieron al carro y le quitaron las llaves del carro al conductor, en un momento pensamos que era para robarse el carro pero finalmente era para que no los siguiéramos", relata.



Ese mismo martes en la mañana a Valesca le llegaron varias notificaciones de su banco indicándole de compras que estaban intentando hacer con su tarjeta de crédito en establecimientos comerciales del centro de Bucaramanga.



"Menos mal yo bloqueé todo apenas me robaron. Mi familia se comunicó con uno de los lugares donde estaban intentando hacer las compras y les dijeron que en las cámaras se ve un hombre y una mujer comprando", dice.



(Además: Video: vigilante murió en su primer día de trabajo al evitar robo en Cúcuta)



La periodista ya efectuó la denuncia antes las autoridades, sin embargo, hace un llamado para que refuercen la seguridad en la ciudad.



BUCARAMANGA