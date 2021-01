Indignante: nuevo caso de maltrato contra la mujer en Bucaramanga

Esta semana se conoció el caso de una joven en Bucaramanga que fue golpeada brutalmente con una botella tras haberle reclamado a un hombre que la acosó en una tienda.



Este hecho causó indignación y es materia de investigación de las autoridades, pero no es el único que se ha registrado en Bucaramanga, Santander, durante los últimos días.



Precisamente una joven llamada María Alejandra denunció en sus redes sociales que fue víctima de maltrato físico por parte de su expareja.



La joven relató en una publicación de Instagram que nunca pensó que esto le pudieran pasar y cuando veía noticias de estos hechos se llenaba de rabia.



"Fui a la casa de mi ex con el propósito de hablar, dejo claro que el plan fue propuesto por él. En la mañana se levantó de forma molesta a discutir conmigo", contó la joven.



Y agregó que esta persona la empujó contra el baño, cayó contra la tina y ahí recibió fuertes golpes.



"Posterior a esto comenzó a golpearme la casa sin intención de detenerse, no me permitía irme y me tenía acorralada, este ser humano tuvo la indecencia hasta de escupirme en la cara", relató la joven en su publicación de Instagram.



María Alejandra cuenta que desde que llegó a su casa su madre no ha parado de llorar al ver cómo esta persona le dejó la cara.



"No hay ningún derecho de parte de ningún género de causarle un daño físico y psicológico tan grave a una persona", dijo la mujer.



Aseguró, además, que su agresor, Jesús Cáceres Herrera, "está diciendo que yo le busqué cuando él ha ido hasta a mi trabajo a esperarme afuera. No voy a permitir que a ninguna mujer más le pase esto por parte de esta persona".



Ante este hecho, que se suma a la mujer golpeada con una botella en la cara tras rechazar acoso, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, aseguró que en total son tres casos de maltrato contra la mujer en el departamento en los últimos días.

La Secretaría de la Mujer ya les está brindando acompañamiento jurídico y psicológico para evitar que estos hechos se repitan.



Santandereanas, ante cualquier hecho que las ponga en riesgo, no duden en denunciar ante la línea departamental #SiempreMujeresValientes 📲6910980. — MAURICIO AGUILAR HURTADO (@MAguilarHurtado) January 29, 2021

"Inaudito. En los últimos dos días se han denunciado públicamente tres casos de violencia en Santander, que pudieron desencadenarse en más feminicidios. Ningún tipo de agresión puede seguir poniendo a costa la vida e integridad de nuestras mujeres", aseveró el gobernador.



Y sentenció: "La Secretaría de la Mujer ya les está brindando acompañamiento jurídico y psicológico para evitar que estos hechos se repitan".



