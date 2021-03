Aprovecharon que estaban de viaje y les saquearon el apartamento

El pasado fin de semana festivo, una familia del barrio Diamante Dos de Bucaramanga fue víctima de robo en su apartamento y el hecho quedó registrado en video.

Aprovecharon el fin de semana festivo para salir de la ciudad y los ladrones lo sabían, incluso conocían el número de celular de su mamá, según relata una joven de la familia.



"A mi mamá la llamaron el domingo sobre las 11 de la mañana y le dijeron el nombre y se hicieron pasar por una empresa de mensajería nacional y le dijeron que le traían una caja pero que no había nadie para recibirla. Mi mamá dijo que no estaba y que se la dejaran con la vecina", relata la joven.



De esta manera, los delincuentes corroboraron que no había nadie en la casa y comenzaron el robo.



Según se observa en el video, un hombre y una mujer llegan a la puerta del edificio, y al parecer abren la puerta de la entrada violando la cerradura y en cuestión de segundos logran abrirla y entrar al edificio.​

Cuatro minutos más tarde, sobre las 12.28 de la tardes ve salir al hombre a vigilar que no llegara nadie al edificio, mientras deja la puerta entre abierta y un minuto después vuelve a entrar.



Media hora después, las cámaras de seguridad del edificio evidencian la salida de los dos delincuentes con varias maletas, un televisor en la mano y hasta costales repletos, se montan a un vehículo gris y se van.

"Se robaron dos relojes avaluados en tres millones de pesos, un computador, un iPad, el televisor, la freidora de aire y a mi hermano le dejaron sin ropa y sin zapatos. Le robaron dos millones de pesos a mi mamá en efectivo, sus joyas y perfumes", cuenta la joven que denunció el hecho.



Además de los electrodomésticos de la casa y la ropa, a su hermano le robaron un dron. "Él es ingeniero mecatrónico y estaban diseñando un dron con un colega avaluado en más de 15 millones de pesos y se lo llevaron", indica.



Las autoridades ya conocen el hecho y la familia puso la respectiva acción jurídica para que inicien las investigaciones.



"Lo que pensamos es que el robo fue avisado, porque sabían que no íbamos a estar y tenían el número de celular de ella, se sabían el nombre y también que reciben paquetes constantemente".





BUCARAMANGA

