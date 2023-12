Alcaldía de Bucaramanga: denuncian serias irregularidades, habría contratos fantasmas

El alcalde electo de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, dio a conocer hoy, 6 de diciembre, que se hizo el cierre de mesas del empalme en el que se emitieron 359 alertas con soportes, que en su mayoría son administrativas, es decir, relacionadas con la forma de operar o ineficiencia de la actual administración de Juan Carlos Cárdenas.



Otras son referentes a la parte jurídica y financiera que tendrían a la Alcaldía pagando más de 400 millones de pesos por la falta de firmas o falencias o inoperancias jurídicas.

Presentamos las principales irregularidades encontradas en el proceso de empalme con la actual administración de Bucaramanga https://t.co/rwj3H8BaPw — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) December 6, 2023

De dichas alertas, hay 50 que serían presuntos casos de corrupción en el que ya se hizo la respectiva denuncia en Fiscalía para que actúen las autoridades competentes.



"Encuentro una alcaldía totalmente desarticulada, eso es un desorden en articulación, no hay dolientes de proceso, no hay coherencia en los documentos entre una secretaría y otra, la misma administración no coincide en información, o hay eficiencia, ni eficacia", dijo el alcalde electo.



Beltrán aseveró que también se enteró de que solo hay una ejecución menor al 50 % y entregó un 'top 10' de los hechos de corrupción supuestamente encontrados.



En el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, se celebraron más de 1.100 contratos de prestación de servicios por un valor superior a los 16 mil millones de pesos. Según el equipo del empalme, estos contratos serían 'fantasmas', ya que las firmas no coinciden con los documentos aportados.



Con el recaudo sobre tasa ambiental, el AMB, habría recogido más de 170 bienes muebles que superan la suma 1.400 millones de pesos y se detectó la compra de 14 vehículos que están en Neomundo abandonados y dañados.



El municipio asumiría una deuda de 80 mil millones de pesos para el crédito para infraestructura educativa con tasas contratadas por 4.6 % IBR y el banco agrario entregaba de 1.9 , lo cual puede significar una diferencia de 4 mil millones de pesos diferenciales que deberían cancelar los ciudadanos como intereses.



Hasta el 22 de noviembre de este año se hicieron 370 contratos que están en estado de ejecución, pero en actas de suspensión, esto preocupa, ya que la ciudad no habría avanzado en obras.



Por otra parte, se mencionó el contrato de telegestión del alumbrado público que fue por 14 mil millones de pesos. Al parecer, no se cumplió con las especificaciones de la ficha técnica y por eso no se desarrolló la fase 2 y 3 y la ciudad sigue a oscuras.



Se mencionó al Invisbú, ya que en esta entidad también se presentaría un incumplimiento de contrato con el mejoramiento de vivienda por 4.600 millones y aún hay pendientes 107.



Se descubrió que en la secretaría salud hay una sanción por 400 millones de pesos por no subir una firma al sistema.



Por último, Metrolinea, se detectó que se han celebrado varios contratos en los últimos semestres.



El empalme se hizo con 31 mesas de trabajo, y viene la etapa de informe final que se entrega el 31 de diciembre. Beltrán dijo que se dieron 110 reuniones con 305 personas vinculadas del empalme.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.