Se trata de un cachorro de puma yaguarundí de menos de un mes de nacido, que fue entregado a laCorporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) en avanzado estado de desnutrición, con un débil sistema inmunológico, estrés, agotado y con problemas nerviosos.

“El hecho de no tener a la mamá en su primera etapa de vida hizo que su sistema inmune y su metabolismo no funcionaran al cien por ciento, ya que no contó con la ingesta de calostro, esa leche materna es muy importante para las crías en sus primeros días de existencia, y eso afectó su salud”, afirmó Esteban Farfán, estudiante de veterinaria de la Universidad Cooperativa de Colombia - UCC -, quien se encargó de la atención de este ejemplar.



Encontrar esta cría “extrañamente inusual” de felino. "Durante el mes de enero del año en curso, en el departamento de Antioquia, se registró el hallazgo de un mismo ejemplar, pero albino, el cual actualmente se encuentra en el Parque de la Conservación en Medellín", dicen desde la CDMB.



​Tras su recuperación, “Mufasa” como cariñosamente fue bautizado por los profesionales están en su recuperación, actualmente pesa 6 kilos y que se encuentra en óptimas condiciones para regresar a su hábitat natural.



BUCARAMANGA