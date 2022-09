Como Miles Foiquey fue identificado en ciudadano de nacionalidad estadounidense que se encontró muerto al norte de Bucaramanga con niveles altos de descomposición.



El olor fétido fue lo que llamó la atención de la comunidad del edificio Soleri, en donde vivía Miles.



Este desagradable olor hizo que la propietaria del inmueble que le arrendaba al extranjero abriera la vivienda y fue ahí que se percataron de su muerte.

Según el primer reporte de las autoridades, este hombre de nacionalidad estadounidense habría muerto hace más de 10 días y nadie se había percatado.



"Se halla el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, al parecer, este cuerpo llevaba 10 días de haber fallecido y no presenta signos de violencia. Son hipótesis que lo determinará Medicina Legal, todo está en proceso de verificación", contó el coronel José Jaramillo, comandante de la Policía de Bucaramanga.



Las causas que provocaron el deceso aún no se han establecido. Las autoridades investigan este caso sin embargo, las primeras hipótesis apuntan a que se trató de una muerte natural.