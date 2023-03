Una fuerte polémica se vivió hace unos días en el Consejo de Bucaramanga, en el cual una líder comunal detuvo su intervención para ‘regañar’ a unos concejales que no le estaban poniendo cuidado mientras exponía un tema delicado de la ciudad.



(Lea aquí: Atención: rangos de calidad del aire en Bucaramanga son críticos).

Chateando en medio de una plenaria

A través de redes sociales, circula un video, en en el que Diana Cansino estaba realizando una denuncia pública sobre la educación de la ciudad ante el Consejo. Pero la líder decidió parar de exponer su caso para pedir la atención de los concejales que estaban chateando.



“Es una falta de respeto que cuando el secretario estaba dando su anuncio o su informe en la mesa directiva no estaban ni los concejales, y además usted mira y la mayoría de ellos están chateando, entonces yo para qué me paro aquí, para saludar a la bandera y para venir a legalizar sus plenarias, a mí no me pagan”, aseguró la líder comunal.

¡TREMENDO REGAÑO!



Una líder comunal se enfureció porque algunos concejales de #Bucaramanga, aparentemente, estaban chateando mientras ella hacía su intervención en el cabildo sobre transporte escolar rural.



Aquí el video del momento👇 pic.twitter.com/e618ZSYmtW — ElBumangues.Com (@bumanguescom) March 24, 2023

Pero el regaño no quedó ahí, la líder pidió más respeto a los concejales que estaban chateando en medio de su intervención.



La ciudadana les recordó a los concejales que “ellos representan una comunidad” y remarcó que pronto habrá cambios: “Ustedes no son dolientes y su presencia brilla por su ausencia, ahorita hay elecciones, vamos a ver quién es quién”.

Recriminación a la líder comunal

Ante el ‘bochornoso’ hecho en el Consejo de Bucaramanga, el presidente del recinto, Javier Ayala, le hizo un llamado la líder comunal para que acatara las reglas dentro del recinto.



(Puede ser de su interés: Pareja apareció degollada en Barrancabermeja, Santander)



“Le pido respeto en el recinto, se le está dando la palabra, usted necesita que el secretario de Educación la escuche y él la está escuchando, le voy a dar dos minutos para que termine (…) Le pido respeto, hágase elegir y viene y hace lo que usted dice que va a hacer, si va a respetar el recinto le doy la palabra si no, no se la doy, respeta o no le doy la palabra”, expresó Ayala.

Esta es la respuesta del presidente del Concejo de #Bucaramanga Javier Ayala Moreno, tras la polémica presentada con una líder comunal que encaró a unos concejales que estaban chateando mientras ella hacía su intervención en el Cabildo. pic.twitter.com/bl6b6P2CJa — ElBumangues.Com (@bumanguescom) March 25, 2023

El hecho, que se hizo viral a través de las redes sociales, generó una gran ‘ola’ de señalamientos contra los concejales y el presidente del Consejo de Bucaramanga por su actuar en medio de un tema de vital importancia para la ciudad.

