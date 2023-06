Bucaramanga metropolitana Cómo Vamos reveló los resultados de una encuesta que se hizo en febrero de este año a 2.601 santandereanos. Las señales que dan los entrevistados son desoladoras, pues en su mayoría destacan que la ciudad va por 'mal camino' y hay pesimismo de que la situación en seguridad, movilidad y otros ítems estarán peor en cinco años.



La situación económica en los hogares también la consideraron como 'peor' y el sentimiento de inseguridad crece cada vez más.



"En el AMB, la mayor proporción de las personas encuestadas (39%) indicó que la situación económica de su hogar empeoró durante el último año, siendo Girón el municipio con mayor porcentaje (45,1%),seguido por Floridablanca (42,8%), Bucaramanga (36,8%) y Piedecuesta (36,7%)", dice el informe.

En cuanto a la inseguridad, que es una de las problemáticas que aqueja al área metropolitana, se reveló que el 60 por ciento de los que participaron consideran que es alto, principalmente en hurtos y homicidios.



"Los ciudadanos del AMB encuestados señalaron que la razón que más los hace sentirse inseguros en el municipio donde habitan es la existencia de la delincuencia (73%) -representada en hurtos y homicidios-, seguido por la falta de fuerza pública en las calles (17%), así como la soledad y oscuridad de las mismas (6%)", dice la encuesta.



De esta cifra, lo preocupante es que el 35 por ciento de los entrevistados han sufrido de algún robo o hurto, es decir, que la percepción en este ámbito es alta.



"La percepción no se basa exclusivamente en que yo soy víctima de un delito, sino que se construye por múltiples factores como mi entorno, el grado de impunidad que vemos en las redes, las percepciones se afectan también si hay falta de oportunidades", explicó Johana Cárdenas, director de Bucaramanga Cómo vamos.

Cultura e infraestructura

En cuanto a este ámbito, Cárdenas indicó que Bucaramanga se 'rajó', ya que todas las respuestas de los entrevistados fueron negativas. La mayoría considera que hace falta cultura ciudadana, pues no se respetan las poblaciones vulnerables, no se cumplen las normas de convivencia y falta de confianza entre los santandereanos.



"Una ciudad no se construye cuando hay un quiebre en la parte social, eso requiere de una decisión de ciudad de trabajar la cultura, se de debe abordar la cultura porque o si no será difícil que se consolide".



En cuanto a infraestructura la comunidad se siente satisfecha del barrio donde viven, pero en materia de espacio público y zonas verdes están insatisfechas.



"Eso tiene que ver con las dotaciones de los barrios, en estratos altos, esto está relacionado tienen más servicios, públicos, de bienestar e infraestructura", explicó.

Educación

En educación se realizaron dos preguntas de las cuales se registró el 40 por ciento de nivel de satisfacción en cuanto a la formación básica y media y universitaria.