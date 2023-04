'Bienvenido a la ciudad universitaria' es un letrero verde que aparece en la autopista que conecta a Floridablanca con Bucaramanga y es que en eso se ha convertido la 'ciudad de los parques' y viene cogiendo fuerza desde hace varios años, ya que los jóvenes escogen este lugar para vivir y formarse como profesional.



El porqué, hay muchas razones, primero la variedad de universidades públicas y privadas, la posibilidad de pagar una carrera, la preparación en cada institución y el 'buen vividero' en el que se ha convertido Bucaramanga.

Bucaramanga, denominada también la Ciudad Bonita. Foto: Melissa Múnera

"Bucaramanga se destaca en calidad de educación superior, es la quinta ciudad con mejor resultado, en el 2019, en ambiente universitario pasa a ser la sexta, el costo de vida está en octavo puesto". FACEBOOK

Santander ha estado en un buen ranking entre el 2016 y 2020, pues en las pruebas de Calidad de la educación superior, Saber TyT, se destacó con 99 puntos, un desempeño que fue mejor al de Colombia y el tercer del país, los dos mejores fueron Bogotá y Cundinamarca, según el Informe de Desarrollo de Santander revelado en el 2020.



Ese estudio mostró que Santander superó la calidad educativa de la formación tecnológica y técnica profesional de Risaralda (98 puntos), Antioquia (97 puntos), Valle del Cauca (96 puntos), Atlántico (93 puntos) y Caldas (92 puntos). y se tuvo 149 puntos.



En cuanto a las pruebas Saber pro, que son para carreras universitarias, la región obtuvo 149 puntos superando al promedio nacional que fueron 140 puntos. En este caso Santander fue el quinto del país. La calidad en formación profesional fue mayor que la del valle del Cauca (148 puntos), Risaralda (148 puntos) y Atlántico (145 puntos).



Johana Cárdenas del programa Cómo Vamos, le dijo a EL TIEMPO que, Bucaramanga está en el índice de las ciudades universitarias. Esto según un estudio que hizo Manizales Cómo Vamos.



Para pertenecer a este índice se evaluaron cinco dimensiones para que una ciudad sea considerada universitaria. Por ejemplo, la calidad de educación superior, el ambiente de la zona , el costo de vida, la calidad de vida y la empleabilidad de los egresados.



Actualmente, Santander tiene 33 instituciones de educación superior, ubicándose en el puesto número 7 en el país. Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Bolívar, ocupan los primeros lugares.



"Bucaramanga se destaca en calidad de educación superior, es la quinta ciudad con mejor resultado, en el 2019, en ambiente universitario pasa a ser la sexta, ahí disminuyó, el costo de vida cae en el octavo puesto de las 14, y empleabilidad está en el siete", explicó.

Razones por las que escogen a Santander para estudiar

Al haber 33 instituciones educativas en la región para escoger hay variedad de oferta académica, independientemente de que Bucaramanga haya aumentado su costo de vida.



Sumado a la buena preparación académica, ofrece turismo para el ocio. "Es todo un complemento, la cultura, el clima, los paisajes, les gusta un escenario para vivir, está el tema paisajístico que hace que la región sea atractiva para tiempos libres", contó Johana.

Banderas en la UIS a media asta. Foto: UIS

Dentro de las universidades más destacadas está la Universidad Industrial de Santander, UIS, que con 75 años de ser creada es líder en el nororiente de Colombia sobresaliendo a nivel nacional e internacional.



Esta entidad, que es pública, se destaca en investigación, docencia y extensión. En julio recibió la segunda renovación de la acreditación institucional de alta calidad por 10 años, el máximo periodo de acreditación concedido por el Consejo Nacional de Acreditación.



La UIS permanece en el top 10 de las mejores universidades no solo de Colombia, si no del mundo. "La tercera mejor universidad pública del País según Center for World University Rankings 2022-2023 (CWUR). Este año fueron evaluadas 2000 universidades de todo el mundo. En Latinoamérica clasificaron 111, entre ellas, la UIS".



En marzo de este año la firma internacional de análisis de la educación superior QS Quacquarelli Symonds publicó la decimotercera edición de la QS, World University Rankings by Subject, en el que la carrera de ingeniería de petróleos de la UIS está en la lista de los mejores programas universitarios del mundo.



La universidad pública tiene 45 programas de pregrado, 99 de posgrado, además, ha logrado acreditación internacional de cuatro programas de ciencias e ingeniería. "Más de 250 profesores investigadores reconocidos por Minciencias y el Parque Tecnológico de Guatiguará, el más avanzado a nivel nacional".

Se destaca dentro de las mejores universidades del área metropolitana. Foto: UPB

La universidad Pontificia Bolivariana UPB, ubicada en Piedecuesta, es otra de las entidades a destacarse en laboratorios y generación de patentes.



El rector, el padre Gustavo Méndez Paredes, le explicó a EL TIEMPO que la entidad es la primera mejor universidad en el nororiente colombiano, según el ranking QS.



También se destacó en el ranking como la cuarta mejor universidad a nivel Colombia por su modelo de educación, que es docencia con énfasis de investigación e innovación, y, tercero, está como una de las mejores universidades privadas, ya que están respaldados por seis patentes.

Universidad destacada en la capital santandereana. Foto: ARCHIVO PARTICULAR

La Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo, Uniciencia, entidad que está en el centro de Bucaramanga, es otra de las posibilidades que ofrece estudios para profesionales con facilidad de pago y en tiempos menores para ser egresado.



Diego Tamayo, rector de la institución, contó que le están apostando a que el profesional vaya de la mano de lo que ofrece el mercado laboral, ya que la gente está buscando tiempos más cortos para formarse y obtener títulos profesionales más rápido.



"Uniciencia es otra de las oportunidades para estudiar en tiempo más corto y económicamente. Organizamos el plan de estudios enfocados al desarrollo y con herramientas al profesional para que desde el día uno pueda ejercer, lo digo porque un estudiante sale de la universidad y tiene muchos vacíos, no por mala calidad, si no que se reciben bases, pero en el mundo real es distinto. Hemos ajustado esas dos cosas, más la educación que sea accesible, con esquema de costos económicos para que quieran formarse en educación superior con altísima calidad".



Esta institución en el que su 'plus' es el programa de Derecho, siendo reconocido como el más grande y reconocida en el nororiente colombiano tiene 2600 estudiantes y siete programas para ser profesional.

Está en el ranking de mejores universidades en Bucaramanga. Foto: Unab

Otras instituciones que están en el mapa de los jóvenes para estudiar son la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, Universidad de Santander, UDES, Universidad Cooperativa de Colombia, UCC, Universidad Universitaria de Desarrollo, UDI, Universidad Manuela Beltrán, entre otras.



Cecilia Reyes de León, jubilada, docente, ex rectora de la UIS, exsecretaria general del Ministerio de Educación y experta en tema, dice que en principio la UIS fue la institución que influyó e impulsó para la creación de otras entidades educativas no solo en el área metropolitana de Bucaramanga, sino en el país.



"Hay mucho para escoger, hay muchas carreras con las que se puede soñar, el atractivo es grande, y Bucaramanga es una ciudad muy calidad y muy fácil de vivir, esos son hechos y características que hacen atractiva la ciudad. Hace un buen tiempo la gente venía del Eje Cafetero, de la Costa, pero ahora hay más énfasis de querer estudiar acá, porque el panorama es atractivo y la oferta es variada y de calidad", contó Reyes de León.



