La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana el pasado 16 de diciembre por el riesgo en el que estarían los ciudadanos en Bucaramanga y su área metropolitana al considerar que la región se está utilizando “para el lavado de activos y el tránsito, albergue u ocultamiento de sus integrantes”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.



El defensor explicó que en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta hay “una economía de guerra”, debido fundamentalmente a la distribución y comercialización de clorhidrato de cocaína.



(Además: Así pasa los días la familia que perdió a 10 de sus miembros por el covid)

“En estos municipios se están desarrollando actividades del narcotráfico que tienen que ver con el acopio, transporte y distribución de cocaína hacia otros mercados internos municipales y rurales. Y esto ha conllevado que los grupos criminales busquen controlar el tráfico de estupefacientes desde zonas de retorno y reubicación, y sectores con altos índices de vulnerabilidad social”, indicó Camargo.



Según cifras del Observatorio de Derechos Humanos de Santander, en el departamento se han capturado 50 grandes capos del narcotráfico desde el 2007 hasta el año pasado, 2021.



Julio Acelas, director de este observatorio, explicó que a partir de finales de los noventa, desde la entidad han seguido de cerca las capturas y evidencias que dan cuenta de que “Bucaramanga y su área metropolitana son zonas estratégicamente ubicadas para el narcotráfico”.

Los cuatro municipios del área tienen una ubicación estratégica por su conexión con la Costa, Venezuela y el Magdalena Medio FACEBOOK

TWITTER

(Siga leyendo: Medellín no tuvo muertes violentas, pero registró una herida en Año Nuevo)



“Los cuatro municipios del área tienen una ubicación estratégica por su conexión con la Costa, Venezuela y el Magdalena Medio”, indica Acelas.



Para la Defensoría, entre los hechos recientes que han detectado los analistas de la entidad se destacan: homicidios; instrumentalización de niños, niñas y adolescentes; violencia letal contra población socialmente estigmatizada; violencias basadas en género contra mujeres y, por último, amenazas contra los líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sindicales.



Pese a esto, para el director del Observatorio, la región es un “nodo suave” del narcotráfico.



“Suave porque no hay confrontaciones violentas ni masacres, los mafiosos se han asentado en lujosas propiedades y desde aquí manejan el negocio y las rutas hacia Venezuela porque por Bucaramanga pasa la ruta terrestre más importante”, indicó Julio Acelas.



(En otras noticias: Gremios de Barranquilla piden cambio en dirección de Cormagdalena)



En el área de víctimas del municipio de Girón manifestaron que están efectuando planes de contingencia para actualizar el mapa de riesgo y activar acciones a fin de mitigar cualquier riesgo; sin embargo, el director de la Mesa de Víctimas, Óscar Pinilla, afirmó: “Líderes nos han manifestado que han recibido amenazas, pero no podemos determinar que sea por este mismo conflicto”.



Las capturas que se han generado en los últimos años tienen un común denominador: los delincuentes más buscados se refugian en lujosas fincas y apartamentos de estrato seis del área metropolitana.



Como fue el caso de alias Matamba, capturado en mayo del 2021 en una lujosa propiedad de un conjunto residencial de Floridablanca. ‘Matamba’ era catalogado como el relevo del abatido ‘Guacho’, quien manejaba las actividades ilícitas en Nariño.

‘Matamba’, en cambio de estar en el departamento donde controlaba la producción y comercialización de droga, se encontraba a 1.400kilómetros de Nariño, en un apartamento de Floridablanca.

Hemos tenido gran incidencia de capturas de capos del narcotráfico y de todo tipo en fincas lujosas, en barrios de estratos seis FACEBOOK

TWITTER

(También le recomendamos: La historia detrás de la muerte del Zarco, de La vendedora de rosas)



“Hemos tenido gran incidencia de capturas de capos del narcotráfico y de todo tipo en fincas lujosas, en barrios de estratos seis. Tenemos también grandes incautaciones de droga en la región que son mucho más altas que en cualquier otra zona”, dice Acelas.

Y esto lo confirma también la captura de alias Cachorro en noviembre de 2020 en una lujosa finca de la vereda La Cauchera en Floridablanca, durante una fiesta masiva por la que acudieron las autoridades en medio de las restricciones por la pandemia.



‘Cachorro’ aparecía en el cartel de los más buscados de Antioquia por ser el coordinador de sicarios de la banda ‘los Pachelly’, que operaba en Medellín y Bello.



“Bucaramanga es una ciudad bonita, tranquila, la gente pasa desapercibida, no hay afán de ostentaciones; a pesar de que se ven condominios y vehículos de alta gama, es una ciudad a la que coloquialmente la llaman el ‘buen vividero’, y esto es lo que buscan los capos. Acá la gente no denuncia”, explica el director.



Las autoridades de los cuatro municipios y la Policía Metropolitana efectuaron un consejo de seguridad el pasado lunes 27 de diciembre para analizar esta alerta temprana.



“Nos tomamos muy en serio la alerta. Hemos analizado las situaciones que plantea la Defensoría y hemos concluido que aquí (Bucaramanga) lo que tenemos es delincuencia común con una problemática nacional que no solo es de la ciudad, sino que es de todas las capitales de Colombia frente al microtráfico”, indicó Melissa Franco, secretaria del Interior de la capital santandereana.



(Le puede interesar: Continúan aumentando los casos de covid-19 en Colombia: 10.401 este viernes)



La funcionaria agregó que: “Lo que la Policía ha mostrado es una efectividad que no se ha visto en años anteriores, pero también hay que decir que queremos entender los sustentos de la alerta temprana más allá de unas capturas (...), queremos ver los estudios pertinentes”, dijo.



Desde Piedecuesta se anunció una mayor presencia de las autoridades en la parte rural y urbana, ya que “el municipio se presta para que la gente tenga un lugar de vacaciones y descanso en las fincas”, indicó el alcalde Mario José Carvajal.



Por su parte, la Secretaría del Interior de Floridablanca hizo un llamado a la Gobernación de Santander para que se centralice a través de esta entidad los planes de contingencia y no se desarrollen solo desde los municipios afectados.



El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, hizo un llamado a las autoridades para que analicen desde dónde está llegando la droga que pasa por la ciudad.



“Hay que hacer énfasis en que los lugares de producción de drogas no son Bucaramanga y el área, hay que mirar quién está detrás de esa producción y revisar quiénes están detrás de hacer llegar la droga a la ciudad porque antes debe pasar por varios peajes y controles de las autoridades”.



La Defensoría explicó que esta alerta temprana lleva un proceso de construcción de más de un año de análisis.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

BUCARAMANGA