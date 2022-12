En medio de un operativo, la Policía Metropolitana de Bucaramanga recuperó cuatro vehículos de alta gama que habían sido hurtados. Uno de ellos estaba siendo utilizado por una academia de conducción.

Lo que lucía como una gran oferta en redes sociales terminó en un dolor de cabeza para una escuela de conducción en Bucaramanga, pues luego de adquirir un vehículo y utilizarlo para impartir clases de manejo, descubrieron que el automotor era robado.



“Le dieron la oportunidad económica de adquirirlo a muy bajo precio. No toman las medidas de precaución suficientes, no recurren a la Sijín para verificar los antecedentes del automotor y no se dan cuenta que había sido hurtado”, dijo el general José James Roa, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.



Adicional a esto, hizo un llamado a las personas que adquieren automotores por medio de las redes sociales, pues los estafadores suelen ofrecerlos a precios inferiores a los comerciales.



"Es posible que están comprando un vehículo a muy bajo precio, pero lamentablemente ha sido ‘gemeliado’’, ha sido hurtado, le han cambiado sus placas, ha sido regrabado el motor o demás", indicó el comandante.



En medio de este operativo, la Policía Metropolitana de Bucaramanga, logró recuperar 14 motocicletas que habían sido hurtadas en las últimas dos semanas y tenían un avalúo por 140 millones de pesos.

