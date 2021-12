Un bloqueo de conductores del Metrolínea, el sistema masivo de transporte de Bucaramanga, tiene suspendido el servicio en esta ciudad.



Según informó la empresa, un grupo de trabajadores del operador Movilizamos "mantienen bloqueada la salida del patio-taller", por lo que desde las primeras horas se la mañana se informó que se tendrán retrasos en el inicio de la operación del SITM Metrolínea para este lunes.



Es por esto que Metrolínea solicitó a las autoridades un "apoyo" para que, "de manera voluntaria y bajo un claro entendimiento en el marco del diálogo y el respeto", sea desbloqueado el sector de salida de los vehículos.



La protesta se derivó porque el operador Movilizamos no está habilitado para prestar el servicio, ya que, informó la empresa de transporte, no tiene "la póliza de garantía que ampare el contrato de concesión número dos (hasta ahora no lo ha hecho ni la ha presentado de manera oficial)".



Hacia el mediodía de este lunes, algunas entidades del Estado, como la Defensoría del Pueblo, intervienen para que se reestablezca el servicio.