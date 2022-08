Un insólito caso se presentó en las últimas horas en algunos municipios de Santander. El Gaula de la Policía del departamento reveló que capturaron a una persona que se hacía pasar por ‘brujo’ para extorsionar a otros.



El hombre contactaba a sus víctimas por medio de redes sociales y con publicidad en las calles. Su modus operandi era extraerles información y cobrarles por el supuesto servicio.



Cuando ya tenía la información, les pedía altas sumas de dinero para no contarle a las personas ‘embrujadas’ que un conocido estaría detrás del hecho. De esta manera, robó entre 500 mil y un millón de pesos a cada afectado.



Otra de las estrategias del hombre era demandar que le dieran más dinero para no devolver el ‘hechizo’ a los que adquirieron el servicio. Las víctimas hasta el momento han sido 28 personas que denunciaron el suceso a las autoridades.



“Son 28 víctimas de extorsión relacionados a un nuevo modus operandi donde se establece una modalidad de brujería, contactan a las víctimas en redes sociales y con ello generan la actividad extorsiva”, señaló el mayor Néstor Rodríguez, comandante del Gaula de Santander.



El capturado sería un falso brujo que no se dedicaba a este tipo de prácticas. Para sostener su mentira, editaba imágenes en internet para que parecieran ritos y ceremonias.



"Utilizan Photoshop y ponen la foto de la persona a la que quieren afectar en medio de serpientes y velones. Inclusive tienen números mexicanos con el fin de hacer más creíble la situación", agregó el mayor.



Los casos fueron denunciados en su mayoría en Barbosa, San Gil y Bucaramanga. Las autoridades pidieron estar atentos a cualquier tipo de actividad sospechosa y contactarlos en caso de haber sido víctimas de este mismo hombre.



#Atención| @PoliciaBmanga tras la pista de un “brujo” que extorsiona a sus clientes con revelar información sobre sus trabajos, que consisten regresar al ser amado, ya se han presentado 28 víctimas en tan solo 15 días. Habla el Mayor Nestor Rodríguez, comandante del Gaula, Stder. pic.twitter.com/4nUvIHTyva — Opina Santander (@OpinaSantander) August 24, 2022

El capturado utilizaba números con indicativos de México para hacer creer que tenía contactos en el exterior. Foto: iStock

No es la primera vez

Hace unos meses en el municipio Pijiño del Carmen, en Magdalena, dos ancianos fueron robados por unos estafadores. Los criminales se hicieron pasar por brujos y les aseguraron que había una presencia maligna en su casa que cuidaba un tesoro especial.



Tras la presión a los abuelos, los amenazaron de muerte y les pidieron la suma de 70 millones de pesos. Las víctimas solo reunieron 60 millones luego de vender su finca y se los entregaron al cabo de unas semanas.



Los delincuentes fueron denunciados por la hija de los afectados y fue capturado en flagrancia por la Policía del departamento. Otras cuatro familias señalaron que también habrían sido estafadas con la supuesta presencia de un demonio en sus casas.

