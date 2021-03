Bomberos demandan a Rodolfo Hernández por llamarlos "barrigones"

Los bomberos de Bucaramanga impusieron una demanda contra Rodolfo Hernández, exalcalde de esa ciudad, por haberlos tildado de "barrigones" y 'perezosos' el pasado 11 de marzo de 2019.



A consecuencia de esto, denuncian que han sido víctimas de matoneo y han tenido que enfrentarse a una serie de ofensas e insultos por parte de la población.



La demanda señala, puntualmente, que el ingeniero les ocasionó daños morales, a la salud, alteración a las condiciones de existencia y derechos morales.



(Lea también: Rodolfo Hernández pide pagar en 190 cuotas multa por golpe a concejal).

Cuentas presentadas por el comandante Edgar Ochoa. Foto: Archivo particular

Por eso, a través de la reparación directa, el comadante de los bomberos Edgar Ochoa está pidiendo una indemnización de 327 millones de pesos.



“Hubo un daño a la salud, tuvimos que atender unas visitas por psicología y nuestra imagen por mucho tiempo sufrió de matoneo por parte de ciudadanos que nos irrespetaban”, afirmó Ochoa.



Por otro lado, los rescatistas también impusieron otra demanda colectiva por 19 millones de pesos en el juzgado 11 de la capital de Santander.



"Se busca una indemnización de tipo disciplinario por las afectaciones al buen nombre, a la buena honra, recibimos muchos insultos, no solo por decirnos barrigones, fueron otros adjetivos, muchas groserías. Fue durante mucho tiempo. Se busca una indemnización económica para intentar resarcir el daño que nos hizo”, indicó en un comunicado el comandante, quien lleva más de 20 años en el cuerpo de bomberos.



Rodolfo hizo estas declaraciones durante el programa ‘Hable con el alcalde’ cuando se le preguntó sobre el desmonte de unas vallas.



"Entonces a todos esos bomberos toca liquidarlos, según usted, porque entonces son puros gordos. ¿Cómo se sube a una escalera un gordo de esos? (...) usted no retiraba (las vallas) porque tenía una tanda de barrigones, gordos, allá de bomberos que no eran capaces de subirse ni al taurete”, dijo durante la transmisión de Facebook Live.



(Le puede interesar: El plan de Rodolfo Hernández para ganar la Presidencia en el 2022).

Rodolfo Hernandez Declaraciones sobre bomberos Rodolfo Hernández

Tendencias EL TIEMPO