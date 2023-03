Investigadores de China, Paraguay y Colombia le pusieron la lupa al bocachico, el pez insignia de Colombia.



Durante cuatro años analizaron su especie para sacar su genoma con el fin de preservarlo, para que no se extinga y se reproduzca en mejor calidad.



Esta especie que es endémica de Colombia y que también se denomina Prochilodus magdalenae, principalmente habita en el río Magdalena, pero, también está en los ríos Cauca, Sinú y Atrato.

Buscan que su especie no se extinga. Foto: Isagen

En este tiempo, los expertos se dedicaron a investigar a esta especie nativa, que es de suma importancia alimenticia para los habitantes de estas riberas. Según los investigadores de Isagen, se calcula que en la dieta de los colombianos al menos un millón quinientas mil personas lo consumen y de su venta se mantienen 150 mil pescadores en todo el territorio.



Jonny Yepes, coordinador de investigación, director del grupo en peces nativos y autor e investigador del equipo interdisciplinario que desarrolló el proyecto, indicó que desde el 2012 está especie es catalogada como vulnerable y por eso se quiso sacar un genoma para analizar métodos de su conservación.



Para los investigadores el genoma permitirá identificar cómo se puede nutrir mejor, cómo hacer que se reproduzca mejor, buscar las posibilidades de que tenga mejores resultados en resistencia a una enfermedad y poder ser capaz de sobrevivir a cambios climáticos.



Otra de las aristas por las que se hizo esta investigación fue su proceso de migración. En los cuerpos de agua se han encontrado cargas hormonales que bloquean la carga hormonal del pez, y, por ende, su ciclo migratorio, lo que merma su reproducción.



Con el genoma también se permite conocer su metabolismo, de qué se alimenta, y qué tipo de microorganismos es el ideal para reproducirse.

Es uno de los alimento principales para los colombianos Foto: Isagen

"Una especie de bocachico puede poner de tres mil a cuatro mil huevos, pero como no se han desarrollado paquetes tecnológicos desde la genética y la genómica, la mortalidad de la especie es altísima, es decir, si pone cuatro mil, se le mueren 3.000 o 3.500, la especie está siendo altamente ineficiente, pero es porque no se nutre como se debe, y ni se cuida como se debe y su cuerpo de agua está siendo vulnerado y contaminado", explicó el biólogo investigador del genoma.



El resultado de que se conozca el genoma del bocachico busca como principal beneficio la seguridad alimentaria, ya que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, los peces en el mundo entero van a hacer, para el 2030, la única fuente de proteína animal más alcanzable y benéfica para los humanos.



Según Yepes, para Colombia, el segundo país más megadiverso de peces en el mundo, el beneficio a futuro será muy alto.



"Nos permite determinar metodologías o estrategias de conservaciones, siendo la especie emblema del país, hace mayor aporte dentro de la seguridad alimentaria del país. Mayor representación dentro de las pesquerías nacionales, no solo para la seguridad alimentaria, pero garantiza para otras aves, carnívoros y otros organismos acuáticos".



Finalmente, los investigadores, que hicieron un convenio entre Isagén, la Piscícola San Silvestre de Barrancabermeja y grupo de investigación en peces nativos, Gipen, contaron que el genoma del bocachico será ejemplo para que en otras partes del mundo puedan estudiar sobre la familia de esta especie.

Generan el genoma del bocachico Foto: Isagen

La importancia del Bocachico en Colombia

Es una especie endémica de Colombia Foto: Isagen

El bocachico es un pez detritívoro, es decir que, se alimenta de algas que están cerca o ligadas a superficies.



Es catalogado como migratorio y, por ende, se define en qué épocas se puede pescar. Tiene dos etapas de migración, la primera va entre diciembre y marzo, y la segunda, entre julio y septiembre.



Pero la sobrepesca lo tienen en peligro. Desde hace 45 años se sacaban más de 80 mil toneladas anuales de peces, de las cuales, el 80 por ciento aproximadamente estaban representadas en esta especie endémica. Según los expertos, hubo un fuerte descenso del 66.5 por ciento, ya que pasó de las 80 mil toneladas mencionadas en 1974 a 12 mil en los últimos años.



“Fue la primera actividad productiva antes de Cristo, era una opción alimentaria en el río Magdalena. Es la primera opción de alimentación de seguridad alimentaria y ha permitido que comunidades pesqueras se valieran de este alimento como una manera de intercambio comercial que permitiera hacer otros servicios como intercambio de carbohidratos, arroz”, explicó Javier Jesús Ovalle , director regional de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Aunap, que tiene como sede Barrancabermeja.



El principal enemigo de esta especie, según Ovalle, son los hombres, pero también los depredadores naturales han sido las doradas, bagres, blanquillos, que son otras especies de peces. Si se extingue esta especie, afectaría toda la cadena alimenticia y el sistema reproductivo de las especies.



El tener un genoma ayuda a la ciencia, ya que permite identificar la especie como tal con el fin de que puedan construirse políticas de manejo para garantizar la conservación del mismo, asegurarlo y tomar ejemplares.



"El bocachico ha repercutido tanto que sigue siendo las primeras opciones de ingreso para pescadores. Hacen proceso migratorio, salen del río Magdalena a ciénagas y en el proceso de subienda es el boom. El genoma permite que el proceso de repoblamiento no se haga a través de la siembra si no de manera natural. Tenemos que tener un banco genético para asegurar esta especie y ejemplares de bocachico", anotó el funcionario de la Aunap.



Melissa Múnera

Corresponsal Bucaramanga