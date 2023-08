Desde muy temprano, este lunes, 28 de agosto, se presentan bloqueos viales en Bucaramanga y área metropolitana, el primero se origina en el intercambiador de Fátima, "En el retorno de Fátima no hay paso, el sur está tapando todo", dice una de las personas del bloqueo.



Allí, los transportadores pusieron ramas para impedir el paso vehicular y exigir al gobierno que no se dé más el alza de la gasolina.

#SantanderInforma| Siendo las 9:08 a.m. se presentan bloqueos en algunas vías del área metropolitana de Bucaramanga:



✅ Puente Colseguros – Norte de Bga.

✅ Intercambiador de Fátima vía al Cacique.

Otro bloqueo que se origina es en Zapamanga, en la Cumbre, Floridablanca.



"Desde el lote de Colseguros, estamos bloqueando vías, vamos a dejar abierto a un carril, no vamos a permitir que el gobierno nos siga atropellando con el alza de gasolina, ahora con cualquier pretexto nos quieren inmovilizar, la protesta pacífica es legal, no estamos violentando nada", dice uno de los protestantes.



José Prado, líder de la protesta, explicó que, tuvieron que tomarse las vías porque si no protestan más adelante le subirán al ACPM, y canasta familiar. "De aquí a mañana nos van a poner un impuesto por caminar, somos un pueblo sumiso, hay que buscar soluciones".



Por ahora, se originan bloqueos viales en el Puente Colseguros, en el Norte de Bucaramanga, en el Intercambiador de Fátima, vía al Centro Comercial Cacique y en Prados del Sur, por la salida a La Cumbre.



