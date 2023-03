Esta mañana un grupo de personas impidió el paso de las cuatro entradas a la refinería de Barrancabermeja. Exigen que se aumente la contratación de personas locales y no se priorice a trabajadores de otras partes del país.



Además, piden hablar con la ministra de Minas, que habría prometido una visita a Barrancabermeja en el mes de abril. Los manifestantes aseguran que no han sido tenidos en cuenta para los últimos proyectos de la petrolera.



“Nosotros nos tomamos las cuatro entradas de la refinería porque Ecopetrol no contrata mano de obra local. Esta manifestación se llevará a cabo hasta que la empresa estatal petrolera o la misma Ministra de Trabajo se sienten a dialogar con nosotros y lleguemos a unos acuerdos”, señaló uno de los voceros.



Los bloqueos ya están afectando el funcionamiento normal de la petrolera. Ecopetrol difundió un comunicado de prensa en el que rechazó las protestas y desmintió las afirmaciones de los manifestantes.



“En total, no pudieron ingresar a la refinería 1500 trabajadores pertenecientes a 30 empresas contratistas. Ecopetrol expresa su rechazo a la pretensión de las personas que realizan los bloqueos de exigir puntualmente la vinculación laboral exclusiva de sus asociados o agremiados”, sostuvo la petrolera a través de un comunicado”, afirmaron.



La empresa también advirtió que debido a la obstaculización de las entradas, ya reportan pérdidas económicas. Diariamente entran 160 carrotanques con productos que se utilizan en la producción y almacenamiento de combustibles. Si los vehículos no pueden ingresar o salir, habrá desabastecimiento en los próximos días.

#Atención🔴 | 1.500 trabajadores de 30 empresas contratistas no pudieron ingresar ayer a laborar a la refinería de #Barrancabermeja.



