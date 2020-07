Revelan las causas de muerte de la profesora de Barrancabermeja

La muerte de María Angélica Polanco se ha convertido en un misterio desde el pasado 21 de julio, cuando su cuerpo fue hallado en una zona rural del corregimiento de El Llanito de Barrancabermeja.



Polanco era profesora de matemáticas del colegio Santa Teresita, del puerto petrolero.



El pasado viernes 17 de julio, la docente salió de su vivienda a las 6 de la tarde en el barrio Torcoroma. Según un testigo, Polanco habría abordado el carro de su exesposo, quien es un miembro de la Unión Sindical Obrera.



Por esta razón los familiares de la profesora encendieron las alarmas, debido a que María Angélica no demoraba tanto tiempo en regresar a su casa porque era madre de un bebé de seis meses de nacido.



Tres días después del hallazgo del cuerpo, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, confirmó que este correspondía al de la profesora.

Cuatro días después del hallazgo, las autoridades no han confirmado la causa de la muerte. Sin embargo, los familiares de María Angélica conocieron un informe preliminar del caso y decidieron revelarlo a EL TIEMPO.



"El papá de María Angélica no quiso saber con detalles cómo la mataron, es un dolor muy grande saber sobre su sufrimiento. Lo único que podemos saber es que la ahorcaron y ella tiene dos fracturas en una de sus piernas", indicó una familiar de María Angélica Polanco.



Por el momento, las autoridades no han anunciado la vinculación oficial de alguien a la investigación como sospechoso.



Lo que se conoce del caso es que Polanco se habría encontrado con su exesposo ese viernes 17 de julio cuando salió de su casa, según afirmó un familiar de la víctima.



"Él (su exesposo) llamó a los cinco minutos de que ella salió de la casa a decir que la estaba esperando abajo", indicó el familiar que habló con EL TIEMPO.





Las honras fúnebres de Polanco se llevaron a cabo el viernes 24 de julio en horas de la mañana y fueron transmitidas vía Facebook.





BUCARAMANGA