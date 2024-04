¿Barrancabermeja retrocedió 20 años? Reportan atentados por no pagar extorsiones

Hace casi 20 años los comerciantes, empresarios, ganaderos eran obligados a pagar las famosas ‘vacunas’ para poder seguir laborando. Esas extorsiones venían con la amenaza de que la vida de los empleados se pondría en riesgo si no se pagaba lo que se les pedía. Esas amenazas iban por cuenta de grupos al margen de la ley que delinquían en el Magdalena Medio.

Actualmente, pareciera que Barrancabermeja estaría regresando a esa época de zozobra y miedo, pues ningún empresario quiere hablar, denunciar, ni decir qué es lo que sucede, solo hay terror de perder su vida y de dar a conocer la realidad.

El primer hecho que prende las alarmas sucedió el 8 de abril con la inmobiliaria Roberto Ogliastri que tiene varias propiedades a cargo. Fueron, al menos, cinco disparos que se perpetraron desde un semáforo hacia la entidad.

En el video se registró cómo los empleados por suerte no resultaron heridos, pero sí esquivaron las balas. Incluso un empleado se tuvo que lanzar al suelo porque una bala le pasó cerca a su oreja.

EL TIEMPO pudo conocer que esta empresa habría sido extorsionada en días anteriores, sin embargo, tras efectuar la denuncia las autoridades no se tomaron enserio dichas amenazas y luego ocurrió el atentado.

Por este atentado, las autoridades están ofreciendo hasta 10 millones de pesos a quien brinde información y ayude con el paradero de los implicados.

La historia volvió a repetirse este 14 de abril en el barrio La Libertad, en la comuna 3 del Puerto Petrolero con una empresa contratista del sector petrolero. Fueron al menos cuatro disparos que recibió la entidad, y al parecer, fue la misma razón, no pagar una extorsión que desconocidos vienen pidiendo.

empresa contratista barranca atacada a bala Foto:ARCHIVO PARTICULAR Compartir

EL TIEMPO consultó con las autoridades quienes indicaron que estos ataques son de parte de la delincuencia común en el que también estaría relacionada con grupos al margen de la ley.

Este medio pudo conocer que son 17 entidades las que ya han recibido este tipo de extorsiones y amenazas, pero, además, que esa cifra es pequeña con lo que realmente sucede, pues hay más empresas amenazadas, pero por miedo no se atreven a denunciarlo.

Probarrancabermeja emitió un comunicado manifestando su preocupación por lo que le sucede al sector empresarial.

Además, hacen un llamado a velar por la seguridad de los empresarios y barranqueños, pues el mayor temor es que se regrese a los años 80 o 90 en el que los atentados contra la población civil y empresarial eran el pan del día a día.

“Las cifras oficiales que dio la policía es que había 17 denuncias en lo que va corrido del año de extorsiones, pero los empresarios manifiestan que esas cifras van por encima, hay mucho temor en denuncias, no se sabe realmente cuál pueda ser la consecuencia”, dijo Susana mesa, directora ejecutiva de Probarrancabermeja

Lo que se tiene entendido es que las autoridades les han manifestado a los empresarios que se nieguen a pagar las extorsiones que solicitan los delincuentes.

“Efectivamente no han hecho el pago de estas extorsiones y de lo contrario, han denunciado y estás son las repercusiones, la posición sigue siendo no pagar y no caer en ese círculo e intenciones que tiene la delincuencia a la ciudad”, dijo una autoridad a EL TIEMPO .

La semana pasada la Alcaldía de Barrancabermeja decretó toque de queda para menores de edad y prohibió el parrillero todos los días a partir de las 11:00 p.m hasta las 4:00 am. Esto con el fin de evitar los constantes homicidios que se están registrando en el puerto petrolero, además, de los atentados mencionados.

Jonathan Vásquez, alcalde de Barrancabermeja, dijo que lamentablemente la seguridad del puerto se está viendo afectada. Sobre las extorsiones reconoció que van en aumento en este 2024. En el 2023 hubo 11 denuncias y en este año reportan 13.

Ante esta ola de inseguridad dijo que se está trabajando con el Gaula Militar para resolver o darles solución y tranquilidad a los empresarios.

"Son llamadas amenazantes pidiendo dinero, principalmente son bandas delincuenciales. Pero estamos haciendo el trabajo, se hicieron capturas del Clan del golfo, ya hay más de 300 capturadas en este año. Se han reducido los hurtos en un 80 por ciento, estamos haciendo gestiones nacionales, esperamos que llegue un equipo de extorsión para que nos ayuden", dijo el mandatario.

Por su parte, Oscar Hernández, secretario del Interior de Santander, dijo que desafortunadamente hay hechos de violencia y persisten las intenciones de grupos armados como disidencias de las Farc como la segunda Marquetalia de ingresar a Santander.

Ante esta situación la gobernación ha realizado contundentes resultados, pues hay una reducción del 21 por ciento salvando 11 vidas en comparación del año anterior.

En cuanto a la extorsión hay un incremento de seis extorsiones más, que equivale a un aumento del 50%.

Ante eso, hay un grupo especializado para atender la extorsión, y se activará un equipo para el mes de agosto. El funcionario pidió que denuncien para dar con más capturas.

Sobre quién estaría detrás de estas extorsiones son disidencias Farc, clan del golfo, con delincuencia como un organizada, que son 6 grupos que delinquen en el puerto petrolero.

"Llega un Cuerpo Élite de antiextorsión y secuestro este fin de semana, hay 12 unidades con una amplia de capacitación, desde la gobernación hay pago de recompensas, estamos articulados, haremos una mesa de acción unificada de seguridad, nos va a permitir el mecanismo de cómo estamos atendiendo los diferentes fenómenos", dijo el secretario del interior de Santander.

Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO- Bucaramanga

Escríbanos en: melmun@eltiempo.com