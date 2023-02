Todavía sigue siendo un misterio la muerte de Milton Mejía, un hombre de 35 años de edad que manejaba un camión tipo niñera en Barrancabermeja y cuyo destino era Cartagena.



Puede leer en contexto: La extraña muerte de conductor que fue grabado agonizando y gritando en el suelo



Es incierto y con poca explicación el comportamiento que tuvo este conductor antes de fallecer en la calle. Unos relatos aducen a que se revolcó entre el piso y se quitaba la ropa sin mediar palabra mientras agonizaba; otros aseguran que se trataba de que estaba poseído; sin embargo, la Policía del Magdalena Medio se mantiene en que se debió a muerte natural.​

La última llamada la hizo a su esposa

Miraba hacia alrededor, hacia los lados, no sé, como si tuviera algo ahí; lo vi exaltado, nervioso, solo me preguntó que dónde estaba yo; yo le dije que en la casa, se cortó la llamada. FACEBOOK

TWITTER

Carolina Escobar, quien vivía con Milton desde hace 11 años en Soacha, Cundinamarca, relató que antes de que muriera le hizo una videollamada y se veía extraño, asustado, exaltado y mirando para todos lados.



"Miraba hacia alrededor, hacia los lados, no sé, como si tuviera algo ahí, lo vi exaltado, nervioso, solo me preguntó dónde estaba yo; yo le dije que en la casa, se cortó la llamada. Luego me hicieron otra videollamada y era la Policía, ya no reaccionaba, lo tenían recostado a algo, me decían que no tenía signos vitales, la gente prefirió grabar que ayudarlo", dijo.



Relató que los hijos adolescentes, de 13 y 14 años, que tenía Milton se enteraron de su muerte por las redes sociales, ya que hay varios videos que fueron publicados.



(Le puede interesar: Barranquilla: denuncian que policía disparó a joven tras la fiesta de Guacherna)



Escobar le contó en EL TIEMPO que está a la espera de los resultados de Medicina Legal, pues ese caso lo tomó la Fiscalía y no puede aún saber las causas de su muerte.



Por ahora descarta que haya sido algún quebranto de salud, ya que, según ella, no sufría de nada, pero se presume que pudo haber recibido alguna sustancia que lo llevó hasta la muerte.



Por el momento, las hipótesis que tienen las autoridades es que el señor de 35 años murió por un infarto y fue de manera natural.



"No me dan respuesta porque el caso lo cogió la Fiscalía, entra en un proceso, lo que me dijeron es que fue un paro cardiaco, es que parece que fuera escopolamina, por las reacciones que tenía era raro, es superraro esa reacción que él tomó".

Su hermano murió trágicamente y era conductor

"La mula la dejó al pie de un bomba, la mula se rodó, se quería subir para frenarla y la mula se lo llevó, eso fue en Calarcá". FACEBOOK

TWITTER

La familia de Milton se dedicaba a manejar todo tipo de camiones, desde su padre, hermanos, primos y tíos.



Incluso, Carolina relató en EL TIEMPO que hace cinco años sucedió una tragedia con uno de sus hermanos mientras manejaba una mula.



(También: ¡Atención! acaban de asesinar a un DJ en el barrio Santa Fe, en Bogotá)



El familiar paró su camión frente a una estación de gasolina, pero no se percató del freno de mano. El automotor comenzó a rodar y en medio de su afán corrió a intentar frenarlo, pero la mula se lo llevó por delante y falleció.



"La mula la dejó al pie de un bomba, la mula se rodó, se quería subir para frenarla y la mula se lo llevó, eso fue en Calarcá", relató.

Facebook Twitter Linkedin

Milton Mejía era transportador hace más de diez años. Foto: Archivo particular.

¿Quién era el conductor fallecido?

"Una persona muy noble, compañerista, se hacía querer rápido, era único, amable, risueño". FACEBOOK

TWITTER

Según su pareja, Milton fue conductor de niñera desde hace más de 11 años y desde que lo conoció ha sido un hombre responsable y trabajador.



Milton se graduó de bachillerato, tenía dos hijos de 13 y 14 años y se conoció con Carolina porque era el mejor amigo de su hermano.



"Una persona muy noble, compañerista, se hacía querer rápido, era único, amable, risueño", señaló.



Su entierro será este miércoles, a las 11 de la mañana en Campus Cristo de Soacha, Cundinamarca.

Lea más noticias de su interés:

- Fuerte temblor de magnitud 5,2 en Colombia: el epicentro fue en Santander



- Adolescente pierde la vida y su perro ayuda a la familia a encontrar el cadáver



- Atlántico: niño ataca a otro con cuchillo en Sabanalarga



NACIÓN