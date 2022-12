Barrancabermeja, el puerto petrolero del país donde queda la principal refinería de Ecopetrol, está ya analizando los pasos para dar la transición energética.



Aunque se tiene claro que el petróleo no va a dejar de extraerse en los próximos años, la bella hija del sol, como también se le conoce a esta ciudad santandereana, se está preparando en tres principales economías: la petroquímica, la agroindustria y la logística.

En el primer ítem la empresa petrolera es la encargada de esta diversificación económica en la cual ya creó un plan de trabajo denominado Grupo Ecopetrol (GE), que se va a enfocar en hidrocarburos, soluciones de bajas emisiones; transmisión y vías.



El hidrógeno será el principal factor para la transición energética, se trataría de el combustible del futuro. Se basa en almacenar energía en sí mismo y ayuda en el camino de descarbonización, ya que es un combustible limpio y puede impactar en la industria del transporte. Además, contribuye a cero emisiones netas de CO2, para el 2050.

Así luce el conjunto de los paneles solares del electrolizador que se encuentra en la Refinería de Barrancabermeja. Foto: Ecopetrol

Andrés Mantilla, director del centro de investigación y tecnología de Ecopetrol, contó que se trabaja en un piloto para la generación de hidrógeno, y es la construcción de un electrolizador para producir este elemento.

“Ecopetrol tiene previsto invertir entre el 2022 y el 2024 más de US$ 200 millones en proyectos de hidrógeno verde en las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja, así como en proyectos de captura de CO2 por medio de CCUS y proyectos de SNC. Para el 2040, con inversiones cercanas a US$ 2.500 millones, se espera alcanzar la producción de un millón de toneladas al año de hidrógeno de bajas emisiones y una contribución del 11 % en el objetivo de reducción de emisiones en alcances 1, 2 y 3 para el 2050”, dice la estatal.



Otro frente del que ya está al tanto Ecopetrol serán las granjas solares. Se tiene la intención de construir ocho parques en el Magdalena Medio, los Llanos Orientales y el sur del país.

El electrolizador ubicado en la Refinería de Cartagena que genera hidrógeno. Foto: Ecopetrol

Susana Mesa, directora ejecutiva de Probarrancabermeja, le explicó a EL TIEMPO que se vienen preparando para la diversificación económica a través de la generación de empresas de fertilizantes y producción agrícola a base del hidrógeno.



“Una empresa que se dedica a hacer asfaltos o productos químicos ya está contemplando sacar nuevas líneas de negocio en torno a la transición. El sector empresarial genera nuevos productos y servicios”, dijo Mesa.



Entre tanto, se analiza el sector agro industrial teniendo en cuenta que el 93 por ciento del territorio de Barrancabermeja es rural y el 73 por ciento está dispuesto para siembra.



“Si bien no tenemos esa vocación agrícola, nuestros aledaños sí, y la idea es fortalecer el agro para que se convierta en un renglón económico en la ciudad”.



Otra economía es el sector logístico, ya que hay una conectividad terrestre viable con los principales centros de consumo del país con vías 4G y, por otro lado, está el río Magdalena para generar transporte fluvial.



“Hablamos de logística porque hay conectividad terrestre y el río Magdalena por Barrancabermeja atraviesa la línea central férrea. Si bien así no haya cargue o descargue de mercancía, la proyección está en que suceda y que se conecte el tren con el río para que podamos hablar de una plataforma logística multimodal. Es un proyecto que se conversa con la ANI desde hace varios años y actualmente se hacen unos estudios”, agregó.

Desde el sector privado se estudia la posibilidad de construir una zona franca que complementaría el tema logístico.



En el marco de los diálogos regionales vinculantes que se desarrollaron en Barrancabermeja el 3 de noviembre, la ministra de Minas, Irene Vélez, fue enfática en aclarar que el petróleo no morirá. La funcionaria expresó que eso es falso.

Aclaró que los contratos que hay actualmente se respetarán y que la transición a este cambio será de manera transicional, segura y responsable.



“Sabemos que nos puede llevar a mayor productividad en el sector petrolero para hacer la transición necesaria. Va ser gradual y segura, responsable, no pasa de la noche a la mañana, hay que planificar la transición energética, toca verificar que las fuentes de empleo no se vayan a venir abajo. Respetaremos esos contratos realizados y estamos mirando los que están siendo suspendidos para darle garantías y fortaleceremos la gestión de los contratos”.



En ANH hay al menos 330 contratos que garantizan la exploración y explotación de este recurso.



Por su parte, a nivel académico, Amado Guerrero, director del Instituto de Estudios Interdisciplinario y acciones para el desarrollo de la Universidad Industrial de Santander (UIS), aseguró que el petróleo no se va a acabar y en el caso de Barrancabermeja se puede potencializar el turismo con el río Magdalena e Hidrosogamoso, economía que no se ha explotado a profundidad.

Facebook Twitter Linkedin

Panorámica de Barrancabermeja. Foto: Jaime Moreno

También resaltó la biomasa, que es la posibilidad de producir energía a partir de residuos vegetales o de la naturaleza que están en las palmas.



“En la adaptación del cambio climático, una de las posibilidades que se tiene son los sumideros carbonados y el capital humano está especializado en el sector minero energético y en su mayoría está en Barrancabermeja”.



Por su parte, el alcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach, dijo que este proceso no es un reemplazo absoluto sino una evolución.

Aseveró que el puerto petrolero está listo para ese cambio y actualmente se están haciendo trabajos sociales para que haya un desarrollo equitativo.



“El uso del río Magdalena, el Ferrocarril y la petroquímica es un proceso gigante, Barrancabermeja está preparada y Ecopetrol igual, hay una experiencia de 100 años para aprovecharla en buenas economías y el mejoramiento del medioambiente”.



Cabe resaltar que la gradualidad es importante porque el petróleo, desde hace más de 100 años, es la principal fuente de empleo y economía en la región.



De otro lado, el mandatario explicó que, en cuanto al ramal del ferrocarril desde hace tres años están a la espera de que proyecto surta efecto desde el Gobierno Nacional. “No sabemos cómo se va a hacer el ramal del ferrocarril que va desde chiriguana, la Dorada que atraviesa el país venga a funcionar en Barrancabermeja . Es un elemento que potencia la infraestructura y capacidad operativa”.

El aporte de Ecopetrol



El Grupo Ecopetrol, GE, que está en el proceso de la transición ha generado más de 106 mil empleos por medio de empresas contratistas y directos 18 mil.

“Entre enero y septiembre del 2022, las empresas del Grupo Ecopetrol contrataron bienes y servicios por 17 billones de pesos para el desarrollo de sus actividades. La cifra equivale a más del 4 por ciento del Presupuesto General de la Nación para este año, cuyo monto asciende a $350,4 billones”, informó la empresa.



Ecopetrol genera más de 1.500 empleos directos en Barrancabermeja y entre enero y septiembre del 2022 más de 30.000 personas se han beneficiado con empresas contratistas, de las cuales 7.694 corresponden a trabajos inclusivos y de difícil inserción laboral.



“El aumento significativo de la mano de obra se debe al incremento de las operaciones y los planes de inversión por parte de Ecopetrol, principalmente en los segmentos de proyectos, obras e ingeniería, mantenimiento, paradas de planta y servicios de soporte. El 100 por ciento de la mano de obra no calificada se contrató localmente, mientras que, del total de la mano de obra calificada, el 80 por ciento correspondió a personas de la región”, dice la estatal.

Facebook Twitter Linkedin

Ecopetrol genera más de 1.500 empleos directos en Barrancabermeja. Foto: Archivo EL TIEMPO

Además, cabe resaltar que la inserción laboral se incrementó el 13 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2021. De los empleos generados, 7.047 corresponden a mujeres, 66 a personas con discapacidad, 405 a primer empleo, 55 a grupos étnicos y 121 a víctimas de conflicto armado.



Ecopetrol explica que viene implementando una política para incentivar la priorización de la mano de obra local y que los procesos de selección estén libres de cualquier práctica discriminatoria.

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Periodista de EL TIEMPO - BUCARAMANGA

En Twitter: @Melymunera