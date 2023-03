La familia de José Bayona Arias está exigiendo respuestas de la Clínica Magdalena, ubicada en Barrancabermeja, Santander. Pese a que trasladaron al hombre, de 72 años, para que recibiera pronta atención por urgencias, denuncian que murió en una silla sin ser visto por el médico.

Bayona había entrado a la clínica después de las 3 p. m. del pasado 8 de marzo tras quejarse de dificultades respiratorias y un fuerte dolor en la espalda.

"Mi hija les dijo que estaba muy mal, que lo pasaran, pero nos dijeron que ya lo llamaban y nada. Tenía moradas las piernas. Nos decían lo mismo, que debíamos tener paciencia", expresó Elcida Jaimes, su esposa, en charla con el medio local Yariguies.

Como no les asignaron camilla, el señor esperó en una silla de ruedas hasta que su familia notó que no respiraba: "No alcanzaron a tocarle ni un dedo, no le prestaron ningún servicio. Murió en la silla de ruedas. Me paré cuando lo llamaron, pero ya no respondía, estaba muerto, me lo dejaron morir".

No se explican por qué no le habrían prestado la atención oportuna si habían informado desde la recepción sus dolencias y antecedentes de salud. Bayona tenía un diagnóstico de cardiopatía, la cual hace que los "vasos sanguíneos que suministran sangre y oxígeno al corazón" se estrechen, como explica la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Según la denuncia de la familia, una vez el personal de la institución de salud conoció que estaba sin signos vitales les entregaron una camilla para acostarlo.

¿Qué responde las autoridades de Barrancabermeja?

Harold Durán, secretario de Salud de Barrancabermeja, informó que se realizó una inspección a la Clínica Magdalena por la denuncia recibida. Con las conclusiones se espera estructurar "planes de mejoramiento que lleven a evitar este tipo de sucesos".

"Vendrán oficios remisorios a las autoridades competentes para tomar acciones contundentes en caso de que se compruebe una falla en el servicio de salud", sentenció Durán.

Por el momento, la Clínica Magdalena no se ha referido al caso.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS