En Barrancabermeja, Santander, se han registrado más de 10 hechos de sicariato en los primeros 18 días de enero del 2023, lo que ha dejado sin vida a ocho personas y varios heridos.



Según la Secretaría del interior del puerto petrolero, las víctimas fatales en su mayoría tienen antecedentes judiciales y toda esta problemática se debe a las rencillas entre bandas de microtráfico.



Los lugares más críticos en donde se originan las muertes violentas son en las comunas 1, 3 y 7. La preocupación latente, es que en estos 18 días el aumento de los hechos de sicariato superó a los del año anterior en más de un 50%.

En Barrancabermeja también se ha manifestado que operan varios grupos organizados como el Clan del Golfo, disidencias de las Farc, del Eln y las Autodefensas Gaitanistas, situación que se investiga si estas bandas están involucradas a las muertes violentas.



"Varias de esas personas se dedican al tema de microtráfico, eso lo indican los sectores. son hechos sicariales, repudiables, se trata de vidas humanas, no puedo establecer que esté involucrado el Clan del Golfo, pero si hemos dicho que tenemos grupos organizados como ese y diferentes gaos en algunas comunas, eso lo ha dicho la misma fiscal del Magdalena medio", dijo Luís Manuel Toro, secretario del interior del municipio.



El municipio está en total alerta por las muertes en hechos violentos, por eso, el próximo martes, 24 de enero, se realizará la primera mesa de trabajo para buscar mediación a través de la iglesia y se convocarán instituciones de derechos humanos, incluso, la ONU, para llegar a un diálogo y mermar los homicidios.



"Necesitamos dialogar, revisar, no todo es militar. El martes habrá una reunión, será una mesa de trabajo. Ya se han hecho dos consejos de seguridad", explicó el funcionario.



Por ahora, se mantienen los registros de control, la fuerza pública en las calles; en las noches se hacen patrullajes combinados y los fines de semana se realizan registros en establecimientos de comercio.



Toro resaltó que se han registrado varias capturas por estos hechos de sicariato. Además, se han realizado operativos en la comuna siete, y esto puede ser una de las causas de las muertes.



"La comuna 7 ha sido impactada, allí operan los Búcaros, autodefensas gaitanistas, disidencias de las Farc, y Eln. Se espera el aumento del pie de fuerza. La Unipol sigue trabajando en las comunas", puntualizó.



El año 2022 Barrancabermeja cerró con 93 muertes violentas en hechos de sicariato. A la fecha, ya son ocho víctimas fatales.