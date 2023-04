La Policía del Magdalena Medio detonó controladamente durante la mañana de este lunes 10 de abril un artefacto explosivo de baja potencia hallado en el parque Camilo Torres, en Barrancabermeja.



(Lea también: Hallan a hombre que se lanzó al río para salvar a sus hijos en Santander)

Según informó el coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, un habitante de calle avisó sobre las 5:30 de la mañana que había un raro paquete con un panfleto del Eln cerca de la basura que él estaba reciclando.



La Policía se desplazó hasta el lugar con un experto explisivista. Inicialmente, el perro detector no halló explosivos, pero el experto realizó igualmente un procedimiento de detonación controlada en el cual se evidencio que efectivamente se trataba de un artefacto explosivo, el cual tenía un temporizador para ser activado desde la distancia.



(Le puede interesar: Turismo disminuyó considerablemente en Santander en esta Semana Santa)

Por el momento, las autoridades realizan un trabajo de investigación a través de las cámaras de seguridad del sector para intentar determinar quién o quiénes fueron las personas que dejaron el artefacto en el parque, el cual está cerca de la sede de la Personería de Barrancabermeja.

No podemos permitir que los violentos le sigan robando la esperanza a Barrancabermeja FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, el secretario del nterior del distrito, Adith Romero, solicitó a las autoridades que se investiguen los hechos con celeridad y se de captura de manera inmediata a los responsables. "No podemos permitir que los violentos le sigan robando la esperanza a Barrancabermeja", concluyó.



Finalmente, el comandante Cubillos hizo un llamado a la comunidad para que no entren en pánico, pues el explosivo no hubiese podido generar afectaciones serias en el sector.



(Lea también: Conmovedor: bebé nació en una vía de Bucaramanga gracias a ayuda de la Policía)

DUVÁN ÁLVAREZ

Redactor de NACIÓN - EL TIEMPO