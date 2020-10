Se robaron el cuerpo de su familiar de la funeraria antes del velorio

El insólito hecho se registró en la funeraria Foronda del barrio Colombia en Barrancabermeja en la noche del martes 6 de octubre.

El cuerpo de un hombre que falleció el pasado lunes en Barrancabermeja tras caer de un puente del puerto petrolero fue llevado a esta funeraria donde lo arreglaron para su velorio que se iba a desarrollar en la funeraria García, en una zona aledaña al barrio Colombia.



(Le recomendamos leer: En Floridablanca inició aplicación de ensayos de la vacuna covid-19)



Cuando iba a ser transportado desde Foronda hacia la funeraria García, los familiares del difunto se robaron el cuerpo.



"Se atravesaron en frente del vehículo, dos mujeres se montaron frente al capo y no pudimos movernos más. Entonces nos pidieron el cuerpo y como no vimos de otra, nos tocó entregar el cuerpo, no pudimos hacer nada más", contó Javier García, conductor de la carroza fúnebre que transportaba el cuerpo.

Las mismas hijas del difunto abrieron la carroza fúnebre y lo sacaron FACEBOOK

TWITTER

Según cuenta García, los familiares le manifestaban que querían velar a su ser querido en su vivienda en Barrancabermeja, ya que por las restricciones de pandemia no permiten aglomeraciones dentro de las funerarias.



(Lea también: Gobernador de Santander y alcalde de Bucaramanga tienen covid-19)



"Llegó un carro de esos que hacen acarreos y cuando vimos fue que las mismas hijas del difunto abrieron la carroza fúnebre y lo sacaron. Lo montaron a un carro de carga y se lo llevaron", indicó Javier.



(Además: Rifirrafe del alcalde de Bucaramanga y el director de la Anla)



Desde la funeraria reportaron el hecho a las autoridades. La honras fúnebres del difunto se realizarían este miércoles en Barrancabermeja.



BUCARAMANGA