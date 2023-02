“No sé qué le pasa”, dijo preocupado un conductor al ver que uno de sus colegas se movía en el suelo y pedía insistentemente auxilio. Era Milton Mejía, de 35 años, quien había parqueado un camión que transporta vehículos -conocido como ‘niñera’- en un sector de Barrancabermeja. Había salido de Bogotá horas antes; tenía planeado recoger un carro en ese municipio del Magdalena Medio y continuar hacia Cartagena.

Mejía llegó al parqueadero con normalidad, pero en un instante se quitó parte de sus prendas y parecía agonizar. Al principio, por la duda que generaba su actitud, los demás conductores oraron; creían que se trataba de una maldición o algún tipo de brujería.



Carolina Escobar, su esposa, había hablado con él mediante una videollamada 20 minutos antes del fatídico desenlace. “Él estaba como exaltado. Lo noté asustado. Solo me preguntó que yo dónde estaba. Le respondí que estaba en la casa. Se dejó ver un poquito y se cortó la llamada. Lo volví a llamar, pero no me contestó”, relató para EL TIEMPO.

De nuevo, su celular sonó. Esta vez no era Milton, sino otro conductor de transporte de carga que intentaba informarles a sus familiares de la muerte el sábado 11 de febrero . “Él estaba en el piso sin signos vitales. No había ambulancia”, recordó Escobar.Ella viajó desde Bogotá, donde vivía junto a Mejía, un transportador de carga pesada que hace más de diez años recorría las vías del país.

Durante su paso por Barrancabermeja no encontró respuestas concluyentes. La familia no se explica qué le habría pasado, pues no tenía antecedentes de salud. El primer reporte policial indica que habría sufrido un infarto, pero Escobar busca conocer qué lo provocó: “No se sabe si fue escopolamina. Eso es lo queremos saber. Es muy raro porque yo nunca lo vi en esa situación. Es algo tan difícil de descifrar”.



La cabina del vehículo de carga estaba desordenada y el hombre tenía su billetera con los documentos respectivos, pero no tenía plata.

Milton Mejía era transportador hace más de diez años. Foto: Archivo particular.

Gracias a una recolecta de siete millones de pesos entre el gremio transportador, su esposa logró trasladar el cuerpo a Bogotá este 14 febrero para las exequias.



Ahora, clama por agilidad en las investigaciones de la Fiscalía de Barrancabermeja. “El caso quedó en la ciudad y yo vivo en Bogotá. Va a ser difícil averiguar el proceso. Esperamos los resultados de la necropsia para saber qué sucedió, si fue escopolamina, si lo lastimaron porque me dijeron que tenía la cabeza golpeada. No nos han dicho más”, aseguró.

SEBASTIÁN GARCÍA C.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS