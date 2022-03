El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Barrancabermeja fue aprobado sobre la medianoche del primero de marzo por el Concejo distrital.



Sin embargo, esa aprobación causó polémica por parte de ambientalistas que desde día atrás habían denunciado que en los mapas presentados por planeación no se tuvieron en cuenta los acuíferos ubicados en la zona de Patio Bonito, donde está ubicado un polémico relleno sanitario.

“Hemos denunciado el interés de legalizar el sitio donde está ubicado el relleno, con la aprobación del POT, como es una medida jerárquicamente superior tumba todas las instancias judiciales a las que hemos acudido para evitarlo durante varios años”, indicó el médico Yesid Blanco, quien ha sido un veedor de este tema desde hace más de 5 años.



Según explica el médico, en esta zona hay unos acuíferos, “descubrimos por medio de un vuelo de dron que cuando estaban construyendo el relleno sanitario había aguas en el fondo de estas cárcavas, esto en el 2014, desde entonces hemos tratado de advertirlo”, dice.



Blanco habla de más de 1.000 hectáreas de acuífero que hay e indica que esto se determinó “según estudios que reposan en la CAS y Ecopetrol. Lo que preocupa es que ahora desaparecieron estas zonas de recarga hídrica con mapas presentados por la autoridad ambiental", dice.



Por su parte, la Corporación Autónoma Regional (CAS), indicó que “lo que al parecer sucedió es que al superponer la capa del DRMI, sobre la de acuíferos, la primera, no permite que se reflejen las fuentes hídricas en la cartografía. En la cartografía de la propuesta de actualización de la CAS, existe claramente el SHAPEFILE, capa o mapa de acuíferos, lo que sucede es que, en la cartografía final, se superpusieron con las áreas del DRMI San Silvestre”, indicaron en un comunicado.

Mapa presentado en el 2017.. Foto: Cortesía

Mapa presentado este año. Foto: Cortesía.

Por su parte la alcaldía de Barrancabermeja indicó que "el primer mapa obedece a información temática obtenida del Plan de Manejo Ambiental Integral como lo evidencia la fuente que sirvió como insumo documental en la etapa de Diagnóstico, pero no hace parte de la cartografía oficial", dijeron en un comunicado.



Con respecto al segundo mapa, la alcaldía indicó que "por tratarse de una determinante ambiental de superior jerarquía, en esta área del mapa no se muestran los elementos de especial importancia ecosistémica que se sobreponen con el DRMI", dicen.



Para Yesid Blanco esta explicación no es suficiente.



"La denuncia consiste en que legal y constitucionalmente en la elaboración de los POT por parte de las autoridades lo primero que tienen que hacer es reconocer la estructura ecológica primaria, y sobre ella construir los planes de ordenamiento territorial", dice.



Y agrega "lo que descubrimos hace poco es que además de que el basurero fue licenciado ilegalmente en una zona de protección ambiental, también está justo encima de una zona de recarga hídrica, eso es mas grave aún porque no solo está poniendo el agua superficial en riesgo, compromete las aguas subterráneas", dice.



Y agrega que "un geólogo que no puedo dar su nombre que trabajaba para el proyecto del POT del anterior gobierno nos advirtió del cambiazo", dice el médico.





