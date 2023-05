Cuatro personas resultaron heridas por un tiroteo que ese registró en el sepelio de dos hinchas del Atlético Nacional, en Girón.



Jairo Durán Olivares, uno de los hinchas y heridos, fue trasladado a la Clínica Foscal, en Floridablanca, pero su pareja denunció pésima atención en el centro médico.



Indicó que la bala que le impactó su espalda permanece en su cuerpo y lo enviaron a la casa con una fórmula médica para que se tomara unas pastillas de ibuprofeno y acetaminofén.



Según lo que le dijeron los médicos a la mujer de la víctima, la bala que ingresó al cuerpo no pudo extraerse, ya que la Sijín debió estar en el proceso.

"No le hicieron limpieza, no le hicieron observación, no le hicieron nada, perdimos el tiempo, me parece terrible, él está grave, el cirujano me dijo que tiene más pacientes, el enviaron solo acetaminofén y tiene mucho dolor", dijo la pareja del barrista.



La mujer del herido contó que la balacera se originó al terminar el sepelio, cuando llegó un joven con camisa del Atlético Bucaramanga a atacar a los hinchas del equipo paisa.



"Mi esposo estaba sentado mirando el celular, comenzó la balacera, alzó la cara y de una lo impactaron con una bala", le relató a EL TIEMPO.



Este medio consultó con la Foscal para conocer su versión, pero desde la oficina de comunicaciones informaron que deben realizar una solicitud a los familiares del herido para revelar su parte médico.



Entre tanto, la Fiscalía anunció que César Alberto Calderón Ravelo, el presunto responsable de la muerte de dos hinchas del Atlético Nacional, quienes fueron identificados como Óscar Quintero y Alex Almeida de 23 y 26 años, fue enviado a la cárcel.