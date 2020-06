Los resultados del plan internacional de Barranca para detectar covid

Las cifras de casos de coronavirus aumentan diariamente en Barrancabermeja, municipio ubicado a dos horas de Bucaramanga.



El primer día de junio tenía 27 casos confirmados y diez días después la cifra ya llega a 78, convirtiéndolo en el municipio con más pacientes positivos de Santander.

La preocupación aumenta entre los casi 200 mil habitantes que tiene el puerto petrolero, pero el hecho de que los casos estén identificados contribuye para la mitigación del contagio.



El primer caso que reportó Barrancabermeja fue el pasado seis de abril y se trató de un trabajador de Ecopetrol, quien falleció tres días después en una UCI de Floridablanca.



Desde entonces, la estatal petrolera inició el proceso de certificación del Laboratorio de la Policlínica para la realización de pruebas moleculares de coronavirus y así empezaron a operar desde la primera semana de mayo.



Barrancabermeja es el único municipio del departamento que está efectuando una búsqueda activa en pacientes asintomáticos así no hayan tenido contacto estrecho con algún caso positivo.



"A algunos mandatarios les da miedo que se aumenten las cifras, pero para nosotros eso es lo que nos ha permitido actuar rápidamente y poder hacer el cerco epidemiológico”, dice el alcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach.

Este tamizaje, efectuado por la Alcaldía de Barrancabermeja en conjunto con Ecopetrol, les ha permitido a las autoridades actuar rápido y aislar a los pacientes.



"Nosotros lo que estamos haciendo es la acción preventiva. Estamos yendo a buscar los casos. Llevamos más de tres mil pruebas en una población de 200 mil habitantes, estamos haciendo lo que hizo Alemania y Corea”, indicó el alcalde del municipio Alfonso Eljach.



Para el mandatario esta búsqueda ha sido clave en la identificación rápida de los casos, "si esperamos hacerle pruebas al que llame o llegué a la clínica hoy no tendríamos ni un solo caso porque no tenemos a nadie en clínica", indicó el mandatario.



Desde el Puesto de Mando Unificado trazan todos los días una estrategia para hacer las pruebas aleatorias en los diferentes sectores de la ciudad. Han llegado a plazas de mercado, corregimientos aledaños al casco urbano, incluso, han hecho pruebas en el Concejo Municipal, donde tres concejales dieron positivo.



Evaristo Vega Director del Departamento de Salud del Magdalena Medio de Ecopetrol, aseguró que las más de cien pruebas que se están procesando diariamente son tomadas a la población en general, no tienen que ser empleados ni familiares de contratistas de la estatal petrolera, hecho que hace parte de esta estrategia.



"En la medida que estas personas se detecten, permite tomar todas las acciones necesarias para que la enfermedad no se siga multiplicando. Es la gran ventaja de la estrategia de búsqueda comunitaria", indica el director.

Con la primera reactivación económica que hubo en mayo, llegaron a la ciudad decenas de contratistas pertenecientes a los diferentes consorcios que ejecutan obras en el puerto petrolero, hecho que aumentó los casos positivos provenientes de otros departamentos.



Razón por la cual el alcalde Alfonso Eljach exigió a las empresas hacerle prueba de coronavirus a sus empleados que quieran entrar a la ciudad.



Jaime Oviedo, del laboratorio RVO, empresa que trabaja en el sector de Salud Ocupacional del puerto petrolero, asegura que las empresas están enviando a los trabajadores a que se realicen pruebas rápidas para poder identificar posibles casos.



"Hemos recibido decenas de colaboradores de las diferentes empresas que están haciendo tamizaje aleatorio como medida preventiva. Hay muchas compañías que ya lo incluyeron en sus exámenes de Salud Ocupacional, incluso hemos detectado varios sospechosos al tener resultado de anticuerpos positivos", indicó Oviedo.



La inversión en esta búsqueda activa que se ha efectuado en el último mes asciende a los 2.300 millones de pesos.





MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga