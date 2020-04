'Audiencias de licencia de Minesa deberán suspenderse': Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación emitió una circular dirigida al ministro de Ambiente Ricardo Lozano donde le solicita la suspensión temporal de las audiencias virtuales que se deben desarrollar en el proceso de licencia ambiental que está solicitando la multinacional minera Minesa, para poder efectuar un proyecto en zona aledaña al páramo de Santurbán.

La solicitud de suspensión fue elevada a la Procuraduría por el Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán, luego de conocerse la circular número 9 el 12 de abril de 2020 donde el ministerio de Ambiente permite utilizar medios virtuales para realizar conversatorios, foros, congresos o cualquier evento de tipo masivo, lo que daría pie para que continuaran las audiencias virtuales en el proceso de licencia de Minesa.



“Lamentablemente las condiciones actuales continúan siendo muy limitadas para la población rural, de tal manera que pretender implementar un mecanismo de audiencia pública ambiental de manera virtual, de una u otra manera están reduciendo la capacidad de participación precisamente por la falta de conectividad”, indica la Procuraduría. (Lea también: Convocan cacerolazo en defensa del Páramo de Santurbán)

El Ministerio Público añade que, “se vulneraría el derecho de participación activa y dinámica de las comunidades afectadas que pretende buscar garantizar el derecho a gozar de un medio ambiente sano al incidir en las decisiones que puedan afectarlos”



Esta decisión fue celebrada por Hernan Morantes, uno de los integrantes del Comité que hizo la solicitud a la Procuraduría, "haciendo estas audiencias se desconocería el contexto socio económico y las restricciones tecnológicas de las comunidades. Nosotros saludamos esta decisión y esperamos que le Gobierno Nacional la acate y con esto no se utilice esta emergencia para 'entregar' Santurbán a Minesa". indicó Morantes.

Desde el ministerio de Ambiente señalaron, "que no se adoptarán decisiones, sin la participación amplia de la comunidad y en general a los actores involucrados en el

proceso", indicaron en un comunicado.



Desde Minesa han reiterado que le proyecto que pasaron para que sea otorgada la licencia ambiental no está dentro de la línea de páramo de Santurbán y por lo tanto no afectaría el ecosistema.





