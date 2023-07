El Eln se atribuyó el atentado con artefacto explosivo a la estación de Policía Norte de Bucaramanga que se perpetró el pasado 5 de julio y que dejó nueve uniformados heridos.



Ante este anuncio, Julio Acelas, analista político y expertos en esta problemática, indicó que hay una nueva gobernanza de criminalidad compuesta por jíbaros, reductos urbanos del Eln, combos anarquistas y universitarios que hacen parte de una estructura, que se han encontrado con sectores de la primera línea, disidencias que se están reorganizando y que lideraron las marchas de los años 2021 - 2022.

Dios, artefacto explosivo en #Bucaramanga. Reportan varios heridos. Los hechos se dieron en inmediaciones de una estación de la @PoliciaBmanga en el norte. pic.twitter.com/hTbZJxQRGg — Mely Múnera (@MelyMunera) July 5, 2023

"Los jíbaros tienen una capacidad enorme de organizarse, con jefes de ollas y de microtráfico. Tienen puntos de encuentro, muchos de esos sectores tenían esperanza de Petro, hay muchos desplazados, que no trabajan y estudian, ha generado mucho desencanto, entonces asumen que la Policía sigue siendo lo mismo y el único recurso es la violencia. Generar caos es un elemento nuevo y hay una narrativa de las autoridades locales y negacionista que culpa al Gobierno", explicó Acelas.



Para Melissa Franco, de Inmang Security, compañía consultora en temas de seguridad y quien fue secretaria del interior de Bucaramanga, lo que se pudo presentar con el atentado a la Policía fueron células urbanas que quieren atacar para llegar fortalecido a las negociaciones para la paz.



"La utilización de pentolita, es un armamento terrorista y tiene que tener manipulación específica. Esperamos las declaraciones oficiales. Lo que pasa en el departamento va a comenzar a afectar la ciudad principal".



En cuanto a las afirmaciones de Acelas, Melissa Franco asegura que es muy apresurado hablar de quiénes son los responsables de estos atentados terroristas, no obstante, reconoce que desde hace un buen tiempo hay afectaciones por la venta de drogas y las bandas del microtráfico.



Por su parte, la Alcaldía de Bucaramanga y Policía no se han pronunciado sobre la veracidad del pronunciamiento del Eln.



A su vez, Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, asegura que no hay presencia de este grupo al margen de la ley en Bucaramanga.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO- Bucaramanga.