Atentado con granada dejó dos heridos, entre esos, un menor de edad

Terror en Barrancabermeja con lo que sucedió en la noche del martes 13 de febrero, en el barrio El Kennedy. Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta lanzaron una granada de fragmentación contra una vivienda, esto generó una explosión dejando a dos personas heridas.



Las víctimas fue un adulto que tenía antecedentes judiciales y un menor de edad de siete años. La situación se pone compleja en el puerto petrolero, a pesar de que se haga patrullaje y esté la presencia del ejército en el lugar.

Las personas fueron trasladados a centros esenciales donde son atendidas. las autoridades indican que no se tiene conocimiento de quién o a qué banda se le atribuye este atentado.



Sin embargo, se conoció que una persona que vive en la vivienda, pero que no estaba en el momento del atentado, quien labora en servicios generales de la corporación de derechos humanos, Credhos, del puerto petrolero.



"Lamentamos los hechos, seguimos rechazando las situaciones de violencia. Es materia de investigación, se citó a un consejo de seguridad. No vamos a ceder con el control territorial, seguiremos en 11 puntos, lo haremos todos los días", dijo el secretario del Interior, Harold Alberto Villabona.



Lo que se sabe hasta el momento es que una mujer sería quien arrojó la granada mientras se movilizaba en su moto, según la revisión de cámaras que revisó la policía.



"La persona herida tiene una medida domiciliaria y resultó herido, las heridas no son tan graves. Una femenina lanza el objeto, y estamos revisando, de acuerdo a lo que indagamos, no hay amenazas y la señora de Credhos no había llegado a la casa", puntualizó el coronel Pedro Bonilla, comandante Operativo de la Policía del Magdalena Medio



Melissa Múnera Zambrano

Corresponsales de EL TIEMPO - Bucaramanga.