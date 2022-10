Se conocen más detalles de lo que fue el atentado en Villa Mercedes, al norte de Bucaramanga, cuando un joven de al menos 20 años de edad, quien hace tres meses había prestado servicio militar en el Batallón de Pamplona, lanzó una granada y atentó contra la vida de cuatro personas.



Según el relato de la comunidad, este sujeto llegó vestido de mujer sobre las cuatro de la madrugada de este miércoles y les pidió a sus compañeros que jugaban cartas poder participar.

Se sentó, vestido de mujer, y pidió que si podía jugar cartas. Perdió su dinero, se retiró no muy contento hacia su residencia, y pocos minutos después aparece, les lanza un elemento

TWITTER

En medio de la partida de naipes, las personas consumían bebidas embriagantes. Al finalizar, el agresor habría perdido el juego y tuvo que entregar el dinero que tenía.



Esto en él, al parecer, generó ira y en un acto de intolerancia lanzó la granada afectando la vida con quienes compartió el juego de cartas.



"Ellos informan que un conocido de ellos se sentó, vestido de mujer, y pidió que si podía jugar cartas. Perdió su dinero, se retiró no muy contento hacia su residencia, y pocos minutos después aparece, les lanza un elemento, ellos creen que es piedra, luego el elemento estalla y hiere a esas cuatro personas. Tres están en el hospital del Norte y la otra en el hospital Universitario de Santander, HUS, por su gravedad en un ojo", dijo el coronel Misael Quiroga, comandante operativo de la Policía de Bucaramanga.



Las autoridades ya tienen identificado plenamente al agresor y dieron a conocer que ofrecen una recompensa de hasta $10 millones de pesos a quien brinde información de su paradero.



"Solicité a la Policía que se realicen de inmediato operativos para capturar al responsable de esta explosión que nos deja cuatro personas heridas; se ha dispuesto recompensa hasta de $10 millones por información. La vida es sagrada. Gracias a Dios no hay fallecidos", dijo Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga.



LOS HERIDOS:

Anibal Mena Mota: Presenta perdida ojo derecho y varios dedos de las manos, herida abierta en cabeza.



Brandon Andrey Nariño Guerrero: Presenta múltiples esquirlas en la espalda y pierna derecha, consiente.



Miguel Andres Vargas: Presenta múltiples esquirlas en todo el cuerpo por su costado izquierdo, consiente.



Deiby Arley Valdivieso Santos: Presenta múltiples esquirlas en brazo y pierna izquierda, y boca, consiente.​