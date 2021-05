Así puede darle primeros auxilios a su mascota

Cada día son más las familias colombianas que tienen mascotas en sus casas.



Angélica Forero, médica y coordinadora de investigación de la Clínica Pequeños Animales de la Fundación Universitaria San Martín, resalta la importancia de tener unos conocimientos básicos de primeros auxilios para estas mascotas.



(Le puede interesar: Tomó una foto en un paseo y le ha ganado más de 45 millones de pesos)

“Cuando surja una emergencia recuerde mantener la calma; podrá pensar y evaluar la situación con más claridad si está tranquilo, y tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: si su mascota está lesionada, probablemente sufra dolor y esté asustada. Por esta razón tenga cuidado y evite ser mordido o rasguñado", dice la médica.



"Evite abrazarla y manténgase alejado del hocico, especialmente la cara. Actúe lenta y cuidadosamente, evitando que su mascota se altere más. Si decide conducir algún vehículo mientras se dirige a la clínica veterinaria, hágalo con cuidado, ya que el pánico los puede poner en peligro a ambos”, indica la experta.



Entre las emergencias más comunes en Colombia se destacan el envenenamiento o intoxicación, traumas físicos como atropellamiento y electrocución, heridas por mordeduras, picaduras, cortadas, quemaduras, golpe de calor o infarto, fracturas, presencia de cuerpos extraños, abdomen agudo y distocia, según indican desde la Fundación Universitaria San Martín.



(Le puede interesar: Vendía tamales y hoy tiene pizzerías que venden 10 mil millones)



La doctora recomienda unos objetos que se deben tener en casa, como un botiquín en el cual se encuentran: gasa, guantes, esparadrapo, pinzas, tijeras, jeringa, y suero fisiológico para limpiar heridas.

Qué hacer en caso específicos

Intoxicación o envenenamiento:



Si sabe o sospecha que su mascota ha consumido algo que pueda hacerle daño, llame a su veterinario inmediatamente y, de ser posible, suministre la siguiente información:



Especie, raza, edad, sexo y peso, síntomas, nombre y cantidad de la sustancia ingerida y tiempo trascurrido desde que la mascota consumió o estuvo expuesta a dicha sustancia. "No trate de inducir el vómito o dar algún medicamento a menos que su veterinario o el IDPYBA se lo indique", explica la doctora.



(Además: En Antioquia buscan hacer público el páramo más pequeño de Colombia)





Asfixia:



"Revise su hocico en búsqueda de algún objeto extraño y si lo encuentra, intente retirarlo cuidadosamente con pinzas, evitando empujar el objeto aún más hacia la garganta. En caso de no pueda retirar el objeto o si su mascota colapsa, coloque ambas manos a los lados de la caja torácica y aplique presión o acuéstela de lado y golpee la caja torácica con la palma de su mano para expulsar aire de sus pulmones y empujar el objeto desde atrás", indica la experta.



No presenta latidos:



"Recueste con cuidado a su mascota sobre su lado derecho en una superficie firme y apriete su columna contra algo que la mantenga inmóvil. Después coloque una mano a cada lado de sus costillas y apoye una mano en la parte baja para evitar que la caja torácica se hunda y use la otra mano en la parte superior para comprimir las costillas hacia la parte baja. Intente comprimir aproximadamente un tercio de la profundidad del pecho", indica la experta.



Y agrega, "haga dos compresiones por segundo. Cuente hasta 30 a este ritmo, dé dos respiraciones y reanude las compresiones torácicas. Deténgase de vez en cuando y escuche si se produce un latido espontáneo y esté alerta ante cualquier recuperación de la conciencia", indica.



NACIÓN