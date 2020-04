Así funcionará Bucaramanga desde este lunes 

Este lunes se reactivan los trabajos en la construcción y la manufactura luego de un periodo de cuarentena que dejó suspendidas las labores en estos y otros sectores, debido a la pandemia por el coronavirus.



Juan Carlos Cárdenas Rey, alcalde de Bucaramanga, planteó una estrategia para que se reactiven estos sectores progresivamente y evitar que el virus siga propagándose.

“Esa gradualidad debe ser con muy buena información y la vamos a manejar a través de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Las empresas formalmente constituidas son las que empezamos a trabajar en este proceso porque necesitamos saber quién es el representante legal para que nos suministre la información sobre los empleados, dónde viven, hacía donde van a movilizarse y saber qué días y horas se van a movilizar y en qué medio lo van a hacer”, indicó el mandatario.



Serán 33 proyectos privados y 38 proyectos de construcción de la alcaldía de Bucaramanga los que se reanudarán. Estas obras tienen 2.700 empleados en total.



Las empresas que no estén registradas en la Cámara de Comercio no tendrán permiso para poder funcionar, “no puede salir a operar en estos momentos, tendrá que hacer este proceso de formalizarse con la Cámara de Comercio porque tenemos que ser cuidadosos y controlar la movilidad para que la gente no comience a salirse de control”, indicó Cárdenas Rey.

El mandatario le propuso a las empresas trabajar las 24 horas del día con turnos de 8 horas para evitar las aglomeraciones.



“Para evitar las aglomeraciones en las fábricas y en el transporte masivo, he propuesto ampliar los horarios. Esto nos va a permitir, por ejemplo, que una empresa que trabajaba con 30 personas pues que ahora sean tres turnos de 10 personas. Habrá que hacer ajustes”, dijo Cárdenas.



E igualmente, le hizo una solicitud al Gobierno Nacional para que estas empresas que adapten el modelo de 24 horas, no tengan que pagar el recargo nocturno a sus empleados. “Mientras estemos en este proceso tenemos que ser capaces de flexibilizar el tema salarial, domingo, festivos, horas extras y recargos nocturnos”, indicó el alcalde de Bucaramanga.



Finalmente, el mandatario envío un mensaje claro, “si la gente comienza a abusar y cree que va a ser capaz de violar las reglas y las definiciones que tengamos como Gobierno, inmediatamente volvemos y nos recogemos y nos guardamos, es así de sencillo. Acá lo que más prima es la vida", enfatizó el mandatario.

Si la gente comienza a abusar, inmediatamente volvemos y nos recogemos y nos guardamos FACEBOOK

TWITTER

Ejercicio al aire libre

En Bucaramanga solo está autorizado un día para practicar deporte al aire libre.Esto funcionará igual que el pico y cédula. Dependiendo del dígito en el que termine su documento.

Se podrá salir de 5 a 8 de la mañana, máximo una hora por sesión de ejercicio y a 1 kilómetro de su residencia. La distancia por persona debe ser de mínimo 5 metros y para salir deberá hacerlo con guantes y tapabocas.



Solo podrán salir los ciudadanos que tengan entre 18 y 69 años. El uso de canchas y gimnasios en los parques no está permitido.





BUCARAMANGA