Laury Yisel Guzmán Becerra, la joven de 21 años de edad, que apareció muerta en un apartamento en el centro de Bucaramanga a finales de junio, murió por asfixia mecánica, según los resultados de Medicina Legal que fueron revelados por el padre de la víctima.



Esta causa le daría una vuelta al caso, ya que en un principio se presumía que la mujer se había quitado la vida, pero, los familiares aseguraron que Laury tenía signos de violencia cuando se hizo el levantamiento de su cuerpo. ​

apareció en su cuarto sin signos de violencia

Holman Enrique Guzmán Navarro, padre de la joven, conto en EL TIEMPO que, a pesar de que se conocen los resultados, al parecer, el fiscal que maneja el caso niega la copia de los exámenes.



Los familiares acusan directamente al novio de Laury de su muerte, debido a que esta persona desde que se halló el cuerpo no aparece.



"Fue por asfixia mecánica y se encontraron rastros de defensa por parte de mi hija, el culpable es Jonathan David Montes Arrieta, es el directamente autor de la muerte de mi hija, según los resultados de Medicina Legal, y la muestra está, que desde que se dieron los hechos, el hombre está desaparecido, está huyendo, no hay rastro, las autoridades tienen el caso, exigimos justicia, que el señor de la cara por el daño que le hizo a mi hija", explicó a este medio.

Murió por asfixia mecánica

"El señor presentó actitudes posesivas con la niña, una vez ella no le contestó el teléfono y al día siguiente, en posición de reclamo, fue a su apartamento y le dijo al portero que, si no es para mí, no es para nadie, eso es una amenaza", contó el padre de la víctima a penas se supo que murió.



Por su parte, el abogado de la familia, Daniel Dulcey, contó que se eestá trabajando para que se tenga el acceso al expediente, ya que se ha negado. "Iniciaremos las acciones correspondientes para que este caso no quede en la impunidad".



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.