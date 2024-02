La reacción de reconocido DJ al asesinato de su hijo en Bucaramanga: lo que se sabe

Pocas son las respuestas que ha recibido la familia de Juan Sebastián Muñoz Alarcón, un joven de 23 años e hijo de reconocido DJ y creador de contenido en Bucaramanga.



El hombre murió en las calles del barrio Girardot de Bucaramanga tras recibir dos impactos de bala.



Según informan las autoridades, la víctima habría estado involucrado en una riña que terminó en el homicidio. Sin embargo, hay muchas versiones sobre el hecho y la policía continúa investigando.



(Contexto: Asesinaron al frente de un bar a hijo de reconocido DJ en Bucaramanga: los detalles)

Sobre las 11:00 p. m. Juan Sebastián Muñoz Alarcón fue asesinado cuando salía de un bar de nombre ‘Donde Morro’, ubicado en la calle 28 con carrera 11 del barrio Girardot de Bucaramanga.



“Lo único que nos dijeron fue que había sido una riña dentro el bar, ahí había salido y me le pegaron el tiro a mi niño, dicen que fue con un señor de un carro. Lo dejaron muriendo afuera", expresó la madre de la víctima al diario Vanguardia.



Sin embargo, una trabajadora del local señaló que fueron unos delincuentes en moto quienes le dispararon en la calle.

“Son muchas versiones las que hablan, la muchacha del bar dice que a ella le dio miedo y cerró, no vio que se estaba muriendo y lo dejaron ahí tirado”, agregó la madre al citado medio.



Juan Muñoz quedó tendido en el suelo y cuando las autoridades llegaron al lugar, el hombre ya había muerto.



Por lo pronto no se conoce quién fue el culpable del violento hecho. No obstante, los padres del joven exigen una respuesta de la policía y piden ayuda para encontrar a los responsables.

(Además: Sicarios asesinaron a una persona frente al hospital mientras visitaba a un familiar).

“Lo único que pedimos es que el alcalde Jaime Andrés Beltrán y al comandante de la Policía se pongan la mano en el corazón y nos den alguna respuesta, nos ayuden para que la muerte de mi hijo no quede en impunidad”, dijo la mamá de Juan Sebastián a Vanguardia.

La dolorosa reacción del reconocido DJ

Según un video compartido por la página Noticias el avispero Bucaramanga. com se logra ver cuando el padre de la víctima, conocido como Yahir cumbiass, llega al lugar de los hechos.



El hombre se baja de una moto y al reconocer a su hijo se tira al suelo del dolor. Minutos más tarde llega otra conocida de la víctima quien también rompe en llanto al ver el cuerpo del joven tendido.



Ambos se aferran al cuerpo del fallecido mientras las autoridades intentaban hacer el levantamiento del cuerpo.

El padre de la víctima se pronuncia

El padre manifestó en su cuenta de Facebook el gran dolor que siente por la pérdida de su hijo.



“Desafortunadamente, me le quitaron la vida a mi hijo, me lo mataron", señaló en su cuenta.



Además, está pidiendo colaboración para realizar el entierro. El cuerpo fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses del barrio Campo Hermoso, en el occidente de Bucaramanga.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

Duro relato de papás de jóvenes arrollados por conductor de BMW que huyó y es buscado

Joven perdió la memoria tras ser arrollado por BMW, video muestra cómo fue embestido

Hallaron con un cordón y una bolsa en la cabeza a trabajador del palacio de justicia