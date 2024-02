No pasó la propuesta de condecorar al presidente Petro en Concejo de Bucaramanga

Algunos concejales de Bucaramanga y diputados de Santander propusieron entregar una condecoración al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Esta idea no tuvo buena acogida en ambos recintos, pues no se aprobó este reconocimiento y sería el primer mandatario nacional que no lo recibiría.



Esto surgió, luego de que se conociera que Petro visitará el departamento en la tarde de este 13 de febrero.

La propuesta se dio primero en la Asamblea Santander, en el que se hizo una preposición para otorgarle la orden Luis Carlos galán, de las más importantes, para darla al presidente de Colombia.



Giovanni Leal, diputado del partido Alianza Verde, junto a su colega Camilo Torres propusieron este reconocimiento, pero la diputada Ligia Patricia Álvarez, del centro democrático, no votó a favor en la mesa directiva.



Solo falta que el diputado Jesús Ariza, de Cambio Radical, ejerza el voto, pero desde ya se ha dicho que no estaría de acuerdo.



"Exalta las labores y acciones que realiza cualquier persona en pro del desarrollo y calidad de vida de santandereanos, entonces, el presidente viene a dos eventos de Santander, uno con la inversión del hospital de Málaga, y la otra, a poner la piedra en un edificio de la Universidad Industrial de Santander, UIS, esto es un impacto a la sociedad santandereana, además vienen temas de inversión en Barrancabermeja", dijo Leal sobre las razones por las que debería ser condecorado.

En cuanto al Concejo de Bucaramanga, el corporado Jorge Flórez propuso la condecoración al mandatario de los colombianos, a los que la mayoría de sus colegas no estuvieron de acuerdo con dicho reconocimiento distinguido.



El concejal Flórez dijo que todos de sus compañeros se salieron de la plenaria para que no hubiera quórum y evitar la votación.



#Video | Concejal del Pacto Histórico en Bucaramanga, @jorgeflorezsi, manifestó que "algunos concejales se salieron de la sesión para descompletar el quorum", previo a la proposición que presentaría de entregar una condecoración al presidente Gustavo Petro. #ÚltimasNoticias pic.twitter.com/xYnBDKPatl — Radio Melodía (@melodiaenlinea) February 13, 2024

Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.