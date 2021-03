'No era una bobada, era la vida de mi abuelita': denuncia sobre vacuna

La nieta de Celina Bautista de Alvarado, de 82 años, denunció este jueves a través de redes sociales que en la Clínica Foscal de Floridablanca, Santander, la adulta mayor no recibió la vacuna contra el covid-19, pues la jeringa que la enfermera utilizó para dicho procedimiento estaba vacía.

Dayana Hernández, la nieta de Celina, aseguró que luego de completar el formulario de consentimiento informado se ubicó en una silla y una auxiliar de enfermería procedió a inyectarla.



"Mi abuela se sienta y ella solamente espera. La enfermera se va, se retira bastante de nosotros para preparar la jeringa con la vacuna, con la dosis de la vacuna", relata la joven.



Pero Dayana, quien estaba grabando para compartir ese momento de felicidad con toda la familia, se dio cuenta de que la jeringa estaba vacía, por lo cual denunció lo que estaba pasando.

"Viene, cuando viene, de una vez inyecta a mi nona y yo me doy cuenta que la vacuna está vacía, completamente vacía", agrega.



Por esto, cuando les dicen que todo está listo, que se pueden retirar, Hernández les dijo que no lo harán porque su abuela no había sido vacunada. "Entonces la enfermera se vuelve a ir rápidamente y prepara rápidamente la vacuna esta vez sí con un líquido adentro, que de verdad espero que sea el líquido biológico, la vacuna contra el covid y vuelve con el líquido en la jeringa".



Posteriormente se retiran y van a salas de espera separadas. Allí, Hernández comienza a ver su video, el que estaba grabando para compartir con la familia y se da cuenta que tenía razón, que efectivamente la jeringa estaba vacía.



"Me dirijo a una enfermera, le muestro el video y ella me dice que ya mismo se va a contactar con la jefe de enfermería. La jefe de enfermería llega 5 minutos después hacia donde yo estoy, llega con mi tía, la hija de mi nona, y nos dice que fue un error humano, que eso le pasa a cualquiera", comenta.

La secretaria de Salud de Floridablanca, Olga Caballero, le indicó a EL TIEMPO que ya se hizo una denuncia formal ante la Fiscalía General en la mañana de este viernes para que se logre aclarar lo que realmente ocurrió con este hecho.



"El personal recibió capacitación en enero y febrero con el Sena, fueron jornadas nacionales y recibieron certificación, conocen los protocolos y las rutas. No se pueden presentar estos hechos porque son muy graves, sean involuntarios o no, por eso esperamos que la Fiscalía aclare lo que pasó y por eso le solicitamos que investigue", señaló la secretaria.

Según un comunicado de la Clínica Foscal, se trató de un error involuntario de la auxiliar de enfermería que fue corregido inmediatamente.

Silvana Zapata, epidemióloga, le dijo a EL TIEMPO que “este tipo de errores pueden suceder y han surgido en jornadas de vacunación de otros eventos y lo importante es que sean detectados y corregidos inmediatamente, que se realicen los relevos de personal en los turnos e informar de manera transparente al usuario. La auditoría del PAI debe verificar que estos errores en lo posible no ocurran o sean mínimos”.



Pero la familia, argumentan, merece una "explicación porque no era una bobada, no era cualquier cosa, era la vida de mi abuelita".



Sobre su abuela, Hernández aseguró que "se siente bastante afectada, siente como si hubiera sido una burla para ella. Mucho ojo cuando lleven a sus familiares, mucho ojo con ustedes. Esto es una alerta porque hoy me pasó a mí, pero mañana les puede pasar a cualquiera de ustedes.

En esta misma clínica se presentó el pasado 22 de febrero un hecho que causó indignación. Según denuncias a través de redes sociales, un cirujano plástico se habría saltado la línea para recibir la primera dosis de vacuna contra el covid-19 para luego posar con el certificado de la vacunación en redes sociales.

BUCARAMANGA

