María Paula Pizarro, médica de 27 años y oriunda de Bucaramanga, fue la primera en dar alerta sobre los presuntos abusos del cirujano cardiovascular Antonio Figueredo. El pasado 12 de noviembre la mujer denunció haber sido golpeada por el médico.

Es un hombre que está acostumbrado a maltratar a las mujeres física y verbalmente. Era lo peor FACEBOOK

A través de diferentes fotos difundidas en redes sociales, la médica mostró varias lesiones en su rostro. La golpiza le generó hematomas, tres dientes partidos y una incapacidad de ocho días por Medicina Legal.



Pizarro contó que tenía una relación sentimental con Figueredo y que esa era la tercera vez que la golpeaba. Aclaró que ella no era la única. Al parecer, el médico habría atentado contra al menos 20 mujeres desde 2007, aseguró la víctima.



Tras la denuncia, la Fundación Cardiovascular de Colombia (Fcv), en Bucaramanga, anunció que había apartado al cirujano de su cargo. Pero algo más relevante sucedió: otras posibles víctimas del médico salieron a dar su testimonio.



El pasado 5 de diciembre la anestesióloga Érika Plata dijo haber sido maltratada por Figueredo.



En el 2012, a sus 25 años, tenía el mismo cargo de Pizarro en la Fcv. Tuvo una relación con el cirujano durante año y medio. Figueredo le habría dicho que estaba divorciado. Sin embargo, ella no le creyó del todo y cuando le preguntaba por su relación pasada, él la golpeaba, de acuerdo a su relato.



Plata hizo la denuncia formal ante la Fiscalía pero no continuó con el proceso.



En las últimas horas otra mujer, de 43 años, habló en medios de comunicación sobre los presuntos abusos del médico.

La nueva denuncia

Ella prefirió mantener en reserva su identidad. Sin embargo, asegura que tuvo una relación con el médico por alrededor de 16 meses en 2015, tras terminar su noviazgo con Érika Plata. Durante ese tiempo, el médico la golpeó, la tiró al piso y le rompió un diente, contó para 'W Radio'.



Ella no pertenece al gremio de la medicina. Dijo que nunca contó lo sucedido pues el cirujano la habría amenazado con meterse con sus hijos y publicar fotos íntimas de ella.



"Es un hombre que está acostumbrado a maltratar a las mujeres física y verbalmente, era lo peor. En dos ocasiones, una de la más terribles, me llamó a su apartamento, yo fui, me cogió del cabello, me entró", contó.



(Lea también: Jóvenes víctimas relatan abuso al que las habría sometido un profesor).



Para la víctima, Figueredo es un "monstruo". "Como lo dicen las otras víctimas, coge mujeres jóvenes, de hecho, tengo un diente fracturado por él, es interno, y fue gracias a él, eso no tiene que seguir pasando”, puntualizó.



La mujer también relató que el cirujano le había contado del ataque contra Plata. Sin embargo, ella nunca pensó que sería otra de sus víctimas.

El presunto modus operandi

En los tres relatos, las mujeres han coincidido en la forma cómo fueron violentadas. El maltrato ha sido verbal y físico. Tanto, que en las narraciones las expresiones "perra" y "vagabunda" se repiten. También la manera de atacar con patadas y lesiones en la dentadura. Incluso, la amenaza de divulgación de fotos íntimas.



Pizarro contó que ese 12 de noviembre se encontraba en un bar de Bogotá junto al médico. En un momento, el hombre le revisó el celular y, posteriormente, comenzó a gritarle. Fue allí donde le pegó un puño en la cara, la agarró por el cabello y la botó al suelo. Luego le pegó patadas y un puño en el mentón. "Me acostó y me quería ahorcar", narró a Medicina Legal.



Por su parte, Plata relató que se mudó a Bogotá para huir del sujeto. Sin embargo, llegó un día a su apartamento en la capital, donde forcejearon y, finalmente, entró a su residencia. Figueredo la habría golpeado detrás de la cabeza, la lanzó al piso y la empezó a investir en repetidas ocasiones. La mordió, le pegó en la mandíbula y la rasguñó en los brazos.

