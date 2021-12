El médico especialista Antonio Figueredo fue denunciado por una joven médica de Bucaramanga que indicó que la había golpeado brutalmente en repetidas ocasiones cuando tenían una relación sentimental.



Por este hecho, el médico enfrenta un proceso judicial que debía cumplir la audiencia de imputación de cargos este 15 de diciembre, sin embargo, Figueredo no se presentó y debió ser aplazada.



Según Jaime Lombana, el abogado de la víctima, Figueredo presentó una excusa médica y la audiencia no se pudo realizar.



"Presentó una excusa que tenía una diarrea, que se había internado en la clínica Marly y que tenía incapacidad de cuatro días, a pesar de que la excusa dice que no tiene fiebre y que tiene perfecto conocimiento", indicó el abogado Lombana.



La audiencia fue aplazada y la nueva fecha será el próximo 30 de diciembre.



​Tras conocerse la denuncia el pasado mes de noviembre, la Fundación Cardiovascular de Colombia, donde trabajaba Figueredo, lo apartó del cargo hasta que avance la investigación.



Figueredo era el encargado de la cirugía cardiovascular y la terapia Ecmo en la clínica.



