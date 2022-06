Viajar y vivir en una camioneta de ocho metros cuadrados por toda Australia es el trabajo y estilo de vida que Angelica Ladino escogió a sus 29 años.



Esta colombiana, nacida en Barrancabermeja, es abogada de Los Andes pero desde hace seis años vive en Australia.

Facebook Twitter Linkedin

Angelica viaja en esta van por Australia. Foto: Cortesía Angelica Ladino.

Llegó a este país motivada por las ganas de aprender inglés debido a que en varias entrevistas de trabajo se lo pedían, aunque su proyecto inicial solo eran un par de meses, allí se enamoró y ahora es su país de residencia permanente.



(Le puede interesar: Renunció a todo por internarse en una selva del Chocó a cumplir su sueño)



El primer trabajo que tuvo Angelica en Australia fue de panadera.



“Aprendí el arte de hornear y hacer muffins, un día deje de decir que era abogada y ya me presentaba como panadera, ese día reconocí y acepté que uno es más que el cartón por el que estudio, y que está bien no ejercerlo”, dice Angelica.



Luego trabajó de mesera pero cuando conoció a su esposo a través de Instagram, su vida cambió.



Una foto de un atardecer que tomó su actual esposo, un australiano que retrata lugares del país, fue la excusa para hablarle y tres años después viajan juntos en la camioneta.



Justamente fue él quien la motivó a hacer videos para youtube.



“Arranqué con mis redes sociales solamente para informar, le contaba a la gente cómo hacer para venirse a vivir a Australia. Yo ni decía mi nombre solo contaba los pasos que necesitaba seguir la gente que quería migrar”, relata Angelica.

El hecho de vivir en un carro es algo que suena como una locura en latinoamérica, así que decidí comenzar a hacer videos de los viajes. FACEBOOK

TWITTER

Su esposo es fotógrafo, así que tras un año y medio de relación, en medio del pico del covid-19, decidieron adecuar una camioneta e irse a vivir a ella mientras viajaban retratando lugares de Australia.



“El hecho de vivir en un carro es algo que suena como una locura en latinoamérica, así que decidí comenzar a hacer videos de los viajes. Así arranqué mis redes y tras tres años y medio este es nuestro trabajo y nos da para comer y vivir”, dice Ladino.



El área de Australia supera siete veces la de Colombia, llega casi a los 8.000 millones de kilómetros cuadrados, muchas de sus ciudades no cuentan con aeropuertos por lo que esta fue una de las motivaciones de Angelica y su esposo.



En dos años han recorrido el 60 por ciento del país, un poco más de 4.000 millones de kilómetros de sus siete ciudades principales.



“Vivir en una van es un proceso de adaptación muy diferente en ocho metros tienes todo, tu cocina, tu casa, tu baño, no vas a tener agua ilimitada, no tienes electricidad ilimitada, debes vivir día a día dónde vas a estacionarte para dormir, para comer, para trabajar, no es para todo el mundo pero ahorramos mucho dinero y te da la posibilidad de vivir experiencias increíbles”, relata Angelica.



Un día de esa aventura en el 2020, Angelica grabó uno de sus tradicionales videos mostrando cómo lavar la ropa dentro de una bolsa plástica reutilizando el agua. Lo que para ella era un video común, este fue el inicio de su viralidad. Hoy tiene 30 millones de reproducciones este video.

“Subí el video y me fui a una montaña y regresamos a los cuatro días y muchísima gente me seguía; pasé de tener 500 seguidores a 5.000 por ese video en Instagram y cuando la gente me empieza a comentar que te vi en Facebook pues yo entro a mirar y pasé de tener 10 seguidores a tener 20.000”, relata.



Aunque comenzó haciendo videos informativos, su estilo de vida ha sido el que le ha dado 'de comer’.



“El tema de Australia a mí no me da dinero, nuestro dinero viene por los videos que creamos en Facebook y Youtube que nos paga por reproducciones. Hay que tener muchos videos para vivir de esto. Por 1.000 vistas yo recibo entre dos y tres dólares”, específica.



Actualmente cuenta con más de 370 mil de seguidores en Instagram, más de un millón quinientos mil en Facebook y tiene hasta propia página web donde sube sus blogs.



(Le recomendamos la historia de la influyente científica rusa que le apostó a Colombia)



“Lo que viene a futuro es qué vamos a hacer este estilo de vida en otras partes, aún nos falta un año de viaje por Australia pero queremos replicar la forma en la que vivimos”, dice Angélica.



Su mayor enseñanza de estos seis años viviendo en Australia y estos últimos dos en ocho metros cuadrados es que “se puede vivir tan simple que uno no lo sabe hasta que lo hace”.





MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

CORRESPONSAL EL TIEMPO

BUCARAMANGA