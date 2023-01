Desde el lunes, 23 de enero, un grupo de personas del Sur de Bolívar, Cantagallo y Catatumbo están bloqueando en el sector de la Lizama, en Barrancabermeja, Santander, por la defensa de los derechos humanos y los ataques supuestamente de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AUC.



Esto ha impedido el paso de vehículos, pero lo más preocupante es que ya se acabó la gasolina en el puerto petrolero porque la planta para cargar está ubicada en el punto de la protesta.



Hoy jueves amanecieron los mototaxis haciendo paros en toda la carrera 28, vía principal del municipio, en el sector conocido como As de Copas, debido a que sus ganancias son diarias y no tienen combustible para movilizarse.

La cereza que le faltaba al pastel. Los mototaxistas que se ganan la vida diariamente bloquean la vía principal de #Barrancabermeja, por la carrera 28. No hay ACPM y necesitan hacer servicios. Hay cientos de personas durmiendo en buses en la Lizama, un caos total. #SOSBarranca pic.twitter.com/Dycqg0H9wf — Mely Múnera (@MelyMunera) January 26, 2023

No tienen gasolina para hacer sus servicios. Foto: EL TIEMPO

Febecol reportó que la única solución es que Ecopetrol suministre el combustible desde la Refinería, pero para eso se debe haber un proceso. El Ministerio de Minas confirmó que ya hay una resolución para el suministro del líquido, la demora sería en la logística de la empresa petrolera.



Mientras esto sucede, la Alcaldía de Barrancabermeja pide inmediata presencia del Gobierno nacional para que se dialogue con los protestantes y se llegue a un acuerdo que no afecte más al municipio.



"La gasolina va y vuelve a Barrancabermeja, por los bloqueos no se puede dar esa situación. Ecopetrol suministraría el combustible, están en ese proceso", relató el alcalde Alfonso Eljach.



La situación es crítica porque el mandatario reportó que escasean los alimentos en los supermercados, ya hay baja en pollo, carnes y verduras. Además, los insumos médicos, principalmente el oxígeno.



La suma a toda esta emergencia también son los químicos que, si no se desbloquea la vía, harán falta para la potabilización del agua.

Este es el panorama de anoche en #Barrancabermeja por el desabastecimiento de gasolina tras los bloqueos en La Lizama. La capital petrolera de nuestro país sin gasolina. ¿Que dirá la ministra de Minas? pic.twitter.com/ZdDLvTCjit — Honorio Henriquez (@honohenriquez) January 26, 2023

Andi reporta afectaciones

Debido a que la Lizama es un sector crucial que conecta con todo el país. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, reportó que ya hay dificultades en varios sectores.



Según se manifiesta en un comunicado, son más de 2.746 toneladas de productos, insumos y materia prima los que se han visto represados afectando los sectores económicos como el agroindustrial, metalmecánico, manufactura automotriz, combustibles, biocombustibles, servicios ambientales y energía.



Siendo así, en estas semanas de paro se estima que en mercancía detenida y represada se registran pérdidas de aproximadamente $5.545 millones de pesos.



"A ello se suma, el aumento de los tiempos de recorrido, el incremento de los costos en flete y la dificultad de traslado del personal de las empresas, lo que incurrirá en incumplimientos de parte de las organizaciones a sus clientes e incertidumbre en el mercado nacional e internacionalización. Por ello, es muy importante que los diálogos que vienen llevándose a cabo generen soluciones entre los diferentes actores regionales y nacionales para el beneficio de todos".

Comunicado sobre los bloqueos de diferentes vías en el departamento de #Santander . Hacemos un llamado de urgencia para solucionar esta situación. pic.twitter.com/rR8TehAwwt — ANDI_Santander (@ANDI_Santander) January 26, 2023

Afectación en el sector avícola

Santander cumple tres semanas entre paro y paro y bloqueos nacionales. La semana pasada no hubo paso entre Curos - Málaga, Bucaramanga - San Gil y Berlín - Cúcuta.



Actualmente se presentan bloqueos en los lugares mencionados anteriormente, que es en los alrededores de Barrancabermeja, esto ha hecho que el sector avícola se vea seriamente impactado para trasladar sus productos.



Martha Ruth Velásquez Quintero, directora Ejecutiva de Fenavi Santander, indicó que esta situación afecta la seguridad alimentaria de todo el país y si no se hace algo se registrará un posible desabastecimiento.



"Atendemos un tema de alimentación, se viene agravando, hay amenaza de quema de vehículos y obstrucción de más vías, quien defiende el sector productivo y económico, esta es una situación que amerita una acción urgente del Gobierno nacional, nos tienen que dejar de trabajar, es delicada, gravísima", puntualizó.

¡No es justo que la ciudad que produce gasolina para todo el país, hoy no tenga una gota de gasolina!

Es necesario que el Gobierno Nacional @petrogustavo atienda de manera inmediata a las comunidades que protestan justamente por la defensa del medio ambiente. pic.twitter.com/cjaZOILcCy — Alfonso Eljach (@alfonsoeljach) January 25, 2023

El drama de viajeros que quedaron atrapados

En videos se evidencia cómo buses que viajaban por la Ruta del Sol quedaron atrapados con viajeros, entre esos niños y adultos mayores.



Ya se cumplen cuatro días y las necesidades comienzan a notarse, no hay comida, no hay gasolina, para bañarse deben caminar dos kilómetros e ir a un río, las necesidades fisiológicas las hacen en la calle y el calor es abismal.



"Dicen que le prendamos la vela a un santo. Hay buses de Medellín, Santa Marta. Hay muchos niños, adultos mayores, el desespero es fuerte", contó Gerardo Garcia, conductor de un bus.



Son cerca de 30 buses los que están quietos en la zona de la Lizama. Los automotores son de las empresas de Bolivariano, Omega, Brasilia y Servicio Especial.

Cuatro días durmiendo en un bus por el bloque de la Ruta del Sol, cerca de Barrancabermeja, Santander. Los pasajeros pasan las horas en los buses, muchos de ellos duermen, otros ven películas, mientras que la mayoría sale a caminar señaló Gerardo García, conductor de Brasilia. pic.twitter.com/DwXKHPEeq0 — Cesar Augusto González. PERIODISTA CARACOL RADIO (@cergonzaqui) January 26, 2023

Sí hay agua en Barrancabermeja

A pesar de que comienzan a escasear cientos de productos e insumos, desde Aguas de Barrancabermeja se confirma que no hay desabastecimiento del líquido y da un parte de tranquilidad a la comunidad de que hay suficiente para los siguientes días.



"Seguimos garantizando el servicio con calidad y cantidad, tenemos los insumos, pero pedimos el uso responsable del agua", dice la entidad.

No hay suspensión de agua potable en Barrancabermeja. @AguasdeBarranc1 pic.twitter.com/fQUgqMol17 — Fabián Miranda Mejía (@CantaloFabianFM) January 26, 2023

Ecopetrol se pronunció:

La empresa petrolera anunció que desde hoy la capacidad de carga baja de 230 mil barriles por día a 210 kbd.



Esto, debido a los bloqueos no permiten la entrega de los productos petroquímicos e industriales como aromáticos, propileno y asfalto.

Avanzadas del @MinjusticiaCo y del @mindefensa llegaron hasta el punto del #ParoEnLaLizama para concretar el espacio y las personas que estarán en la reunión que se hará mañana con el Alto Gobierno para responder las solicitudes pic.twitter.com/jOpe3cX1Lx — Robert Daza (@RobertDazaG) January 26, 2023

Los diálogos

Para hoy, sobre el medio día se tiene previsto una mesa de diálogo con delegados del Gobierno nacional para llegar a acuerdos y que se levante el paro. La viceministra del diálogo social, Lilia Solano, será la encargada de hacer acto de presencia en la Unipaz.