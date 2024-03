Amenazan al director de la cárcel Palogordo: exigen el traslado del jefe de la banda criminal 'La Inmaculada'

En la cárcel y penitenciaria con alta y media seguridad de Palogordo, ubicada en Girón, se ha vivido una tensionante situación durante las últimas 24 horas, pues se conoció que el director fue amenazado de muerte a través de panfletos.

La circular exige que alias 'Caregallo', quien es el segundo al mando de la banda delincuencial denominada como 'La Inmaculada' y que delinque en Tuluá, Valle del Cauca, sea trasladado desde Girón a otro penitenciario.

La banda criminal les da solo 24 horas a las autoridades para que ejecuten el cambio de cárcel.

Nelson Sánchez Banderas, presidente del Sindicato del Inpec en Santander, dijo que el panfleto fue lanzado a la entidad por dos sujetos en motocicletas.

En un principio, no tomaron en serio las amenazas, pero al verificar que estaba alias Caregallo se dieron cuenta de la veracidad de las amenazas.

"Somos objetivo si no cumplimos, es bastante preocupante, es la prueba reina, de que no hay garantías para ejercer nuestra función, estamos abandonados, no tenemos herramientas, no hay acompañamient. Podemos estar diciendo que estas estructuras criminales nos tienen acorralados y amedrantados por el simple hecho de ejercer una función, hacemos un llamado", dice Sánchez.

Agregó que hay zozobra y a la espera de que no pase nada, pues, por el momento, no se realizará este traslado que exigen los delincuentes.

Rodrigo González, defensor del pueblo regional, dijo que la situación es constante, las amenazas no paran en ese centro penitenciario. Piden una acción urgente por parte de la gobernación de Santander y del Estado.

"Necesitamos apoyo, necesitamos que sean cubiertos, garantizados en seguridad", asegura.