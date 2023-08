El expresidente, Álvaro Uribe Vélez, estuvo en Bucaramanga, apoyando a los candidatos que están siendo respaldados por el partido Centro Democrático.

​

En medio de su recorrido que hizo en Floridablanca y Bucaramanga, habló sobre las crisis de las Eps como Sura, Sanitas y Compensar y los cambios que se tendrían con la reforma a la salud.



Le echó varias 'pullas' al presidente Gustavo Petro, manifestando que al asfixiar las prestadoras de salud sería igual que expropiarlas.

Enfatizó que si quiebran las EPS sería como depender de los 'politiqueros' y la atención podría ser peor.



“Si quiebran las buenas EPS como Compensar, Sanitas, Sura, y nos dejan en poder de centros de salud del Estado vamos a quedar dependiendo de los politiqueros, ustedes se imaginan, yo que tengo 142 años, 71 de día y 71 de noche, que se me vaya a debilitar la salud, aunque todavía estoy duro", dijo con risas en inmediaciones de Tránsito de Floridablanca.



Además, agregó que, "y que yo dependa de un centro de salud del Estado, yo que le hago oposición al alcalde de Medellín y le digan a ese centro de salud dependiendo de la politiquería, a ese Uribe no me lo atienden, me lo dejan morir y yo tenga que llegar de bastón al Consejo de Medellín a decirle a los concejales del presidente Petro, del Pacto Histórico, muchachos ustedes me odian, pero ayúdenme, no me dejen morir. Eso no puede ser”, puntualizó.

