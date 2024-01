El macabro historial de alias Poporro: operaba una enorme red de tráfico de migrantes

El santandereano Nelson Enrique Bautista, conocido en el bajo mundo como alias poporro se convirtió en el narcotraficante más buscado en el país, el más temible por sus supuestos actos criminales que cometía.



Su 'carrera' criminal habría comenzado en Bucaramanga con la banda delincuencial dedicada al microtráfico 'Los del sur', pero al pasar el tiempo, según la investigación de las autoridades, fue el encargado de manejar a los coyotes que cobran y extorsionan a población para cruzar de manera irregular a Estados Unidos. En tan solo tres años transportó a más de mil migrantes de manera ilegal.



Cometió más de 15 homicidios y se refugiaba en Cancún, México, en donde fue capturado el 14 de enero por las diferentes autoridades.

Cometió más de 15 homicidios. Foto: Policía de Bucaramanga

Su modus operandi con migrantes

Alias poporro tenía su lugar de operaciones en Cancún y Tijuana - México, en donde trabajaba en conjunto desde su banda de narcotráfico 'Los del sur' con los Cartel Jalisco Nueva Generación y Cartel de Tijuana.

Estos convenios o alianzas con las bandas mencionadas permitían que el santandereano pudiera traer colombianos de manera ilegal a Estados Unidos.



El trazado de viaje era el siguiente: los migrantes debían coger un avión hacia México, luego, vía terrestre se movilizaban hacia Tijuana, en este trayecto se usaban caletas doble fondo en camiones y buses de servicio público.



"En el último trayecto vestían camuflaje para no llamar la atención de las autoridades migratorias", dice la investigación.



Durante este trayecto desde Colombia a los Estados Unidos aparecían los mal llamados coyotes, quienes eran los encargados de manipular a los migrantes a transportar droga o como comúnmente se conoce, eran las 'narcomulas' de Poporro.



"Era el principal coordinador del tráfico de migrantes desde Colombia hacia los Estados Unidos de América y cabecilla de la organización narcotraficante "LOS DEL SUR" considerado objetivo de alto valor, incluido en los volantes de los más buscados, responsable de múltiples homicidios y comercialización de cocaína desde Santander y Norte de Santander".



Esta operación con migrantes ilegales inició en el 2020 cuando tuvo que huir de Colombia por enfrentamientos en Bucaramanga con la banda 'los rafa', que era liderada por alias Pichi, otro peligroso delincuente que está en la cárcel.



Su organización logró estructurarse y fortalecerse tanto que logró vínculos criminales con Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Venezuela, y otros países.



Su enriquecimiento ilícito fue 'exitoso', pues según la Policía, cobraba desde 5.000 a 8.000 Dólares por persona para ejecutar el viaje de forma ilegal.



Durante estos cuatro años logró el traslado de más de mil migrantes.



Sus inicios criminales

Nelson comenzó a delinquir en el 2006 desde Bucaramanga, Santander, con el manejo de tráfico de estupefacientes. Al pasar el tiempo, en el 2019 se convirtió en el cabecilla de la banda 'los del sur'.



"responsable de abastecer estupefacientes en diferentes puntos del Área Metropolitana de Bucaramanga, consolidando negocios narcotraficantes con carteles mexicanos (Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cartel Tijuana)", dice la investigación.



En este paso por Santander las autoridades le atribuyen 15 homicidios y 6 tentativas más, por ajustes de cuentas y control territorial para la comercialización de estupefacientes.



"Esta estructura, estaría generando rentas criminales de novecientos millones de pesos mensuales ($900.000.000) producto de la comercialización de estupefacientes, donde tendría el 70% de aprovisionamiento a expendedores de estupefacientes en el Área Metropolitana de Bucaramanga".



Alias poporro tuvo que salir del país en el 2020 por la fuerte confrontación con la banda de narcotráfico San Rafa, que era liderada por alias Pichi.



"En Colombia era considerado objetivo de alto valor, siendo unos de los más buscados principal mente en Bucaramanga por tráfico de migrantes, narcotráfico, homicidio; entre otros".

El 14 de enero fue capturado en Cancún, México en el marco de la cooperación internacional entre DIPOL – Grupo GRAOS 1, Región de Policía N5, Fuerzas Especiales del Reino Unido en coordinación con la Unidad de Inteligencia Naval – SEMAR, Fiscalía General del Estado de Quintana Roo e Instituto Nacional de Migración de México.



Su situación judicial muestra que tiene notificación Azul emitida por INTERPOL – Colombia; orden de captura por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.



En el operativo llamado éxodo se realizó la extinción de dominio de 9 inmuebles, avaluados en 1.500 millones de pesos.

Acusado de cometer más de 15 homicidios Foto: Policía de Bucaramanga

