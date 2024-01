Alianza Petrolera y su salida: el fútbol es un negocio, se mueven hacia el mejor postor

Hay desilusión y descontento en Barrancabermeja, Santander, tras conocerse que se tomó una decisión definitiva de que el equipo de fútbol de Alianza Petrolera se va del puerto petrolero y no va más en esa ciudad.



Puede leer: ¡Oficial! Alianza Petrolera se despide de Barrancabermeja y cambia sus colores



Se traslada a Valledupar e incluso, se le quitará 'petrolera' al nombre con el que se sostuvo por 30 años en la bella hija del sol.



Los colores negro y amarillo tampoco corresponderán desde este momento al club.

Ante esta situación, el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, se pronunció, luego de enviar una solicitud para que se analizara la situación de irse e la ciudad.



Indicó en un comunicado que lamenta la situación y la decisión del presidente del Alianza Petrolera y aclaró que siempre hubo disposición para que el club se quedara en el puerto petrolero.



Resaltó que el estadio Daniel Villa Zapata se adecuó para que pudieran jugar y se hizo una propuesta para seguir como equipo de Barranca.



"Hicimos una propuesta coherente con la ley, las finanzas y las necesidades

prioritarias del municipio, teniendo en cuenta que es una empresa privada y no se

le pueden invertir directamente recursos públicos".



El mandatario fue fuerte en señalar que, el fútbol se convirtió en un negocio y nunca se debió vender el club a un empresario político que no es oriundo de Barrancabermeja.



"Se mueven hacia el mejor postor, desconociendo el arraigo, apoyo e inversiones que les dio la ciudad durante más de 30 años. El equipo nunca debió venderse a un político empresario que no es de Barrancabermeja. Desde ese día, la ciudad perdió al Alianza Petrolera", finalizó.

Comunicado a la opinión pública de parte de nuestro Alcalde Jonathan Vásquez Gómez, ante la venta del equipo Alianza Petrolera. pic.twitter.com/L9dr2upQ6R — Alcaldía Distrital de Barrancabermeja (@alcaldiabarranc) January 16, 2024

ProBarrancabermeja se pronunció

Desde varios sectores se pronunciaron antes de que se conociera la decisión final de que Alianza Petrolera se va del municipio, uno de ellos fue Probarrancabermeja.



Desde la entidad se dijo que bajo la figura abonados el 5 por ciento de las empresas aportarían el 'granito de arena' para evitar perder el equipo, pero aún así, no fue posible.

Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.