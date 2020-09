Algunos ciudadanos se niegan a hacerse prueba covid-19 en Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga ha venido implementado la estrategia PRASS (Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible), para identificar los casos en las comunas donde se registra mayor índice de contagio de covid-19.



Entre el 21 y 29 de agosto, en el piloto realizado en los barrios Mutis y Campo Hermoso, en la comuna 17 y 5 respectivamente, fueron visitadas 5.169 familias por los 100 agentes comunitarios que desarrollan esta labor puerta a puerta y se efectuaron 500 pruebas de covid-19.



Del total de hogares alcanzados, 4.4000 accedieron a la entrevista de identificación temprana de casos, 482 no quisieron atender a los funcionarios de salud y en 185 no se encontraba ningún miembro en su lugar residencia.



“Nos causa bastante tristeza porque esto es un servicio a la comunidad. Lo que estamos buscando es buscar personas positivas, que tengan síntomas o población vulnerable, para poder aislarlos a tiempo y evitar más contagios. Es bastante lamentable que alguna parte de la población no esté atendiendo este llamado”, dijo Nelson Ballesteros, secretario de Salud de Bucaramanga.



Las pruebas tomadas en el marco de la estrategia PRASS, son adicionales a las que practican a diario las EPS y los laboratorios colaboradores del departamento como son los de la UIS, UDES, ICA y HIC. En Bucaramanga, hasta este último día de agosto, se habían realizado 28.792 pruebas para detectar el Covid-19.



Según el último reporte del Ministerio de Salud, en la capital santandereana hay 8.358 casos covid-19.

