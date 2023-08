En el hospital Regional del Magdalena Medio, ubicado en Barrancabermeja, hay tensión debido al posible desabastecimiento de unidades de sangre y otros insumos debido a los bloqueos que se presentan desde hace tres días en la vía Bucaramanga y el puerto petrolero, en el sector de la Lizama.



Además, porque los protestantes no están permitiendo el corredor humanitario, ya que no dejaron pasar una ambulancia que llevaba un paciente en estado crítico y que se encuentra en Uci por una herida en su cuello.

El doctor Luis Eduardo Ospino, subgerente científico del Hospital General Regional del Magdalena Medio, contó que ante esta situación se decreta la alerta naranja en la entidad y se hace un llamado a la Secretaría de salud para que atienda esta situación.



Reveló solo les quedan seis unidades de glóbulos rojos empaquetados e insumos y medicamentos para una semana.

Anuncian bloqueos de la Troncal del Magdalena Medio, en La Lizama, y de la vía Puerto Wilches - Barrancabermeja, en Puente Sogamoso a partir de la medianoche de este domingo.



Esta no es la única situación que se agudiza ante las protestas en la vía que iniciaron desde las seis de la mañana del lunes, 31 de julio. También se reportó el desabastecimiento de gasolina en las bombas de Barrancabermeja y congestión en la terminal de Transportes ante los viajeros que no han podido despacharse al Magdalena Medio.



