Luego de que Yulia Rodríguez se tomara la Alcaldía de Girón y se posesionara como mandataria sin tener ningún decreto oficial, tras la salida de Carlos Román por su nulidad en el proceso de elección por doble militancia.



La Procuraduría le "haló" las orejas a la Gobernación de Santander para que tomara una decisión pronto en cuanto a quién debería delegar como alcalde en ese municipio del área metropolitana de Bucaramanga.

Este lío jurídico sigue dando de qué hablar y no termina. Yulia Rodríguez fue escogida en elecciones atípicas debido a que Román fue retirado de su cargo en el 2021 por doble militancia.



​

Luego, por medio de varias tutelas, Carlos Román vuelve a su cargo como alcalde y Yulia deja de ser la administradora de ese municipio.



Finalmente, por nulidad, Carlos Román, ya no será el alcalde de los gironeses. Ante esta situación la señora Rodríguez se tomó las instalaciones de la administración y comenzó a tomar decisiones como terminar contratos de algunos secretarios del gabinete de Román, a pesar de que no existiera un decreto que la oficializara como mandataria.



El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, indicó no le han notificado que debe tomar acción, es decir, ni el Consejo Nacional Electoral, CNE, y el Tribunal Administrativo de Santander le han manifestado que debe delegar un alcalde.



Incluso, explicó que envío una solicitud para delegar a Yulia Rodríguez o generar una terna, pero, al momento, no han respondido.